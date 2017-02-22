Кабинет министров Украины утвердил порядок ведения реестра получателей бюджетной дотации, согласно которому средства на поддержку украинских сельскохозяйственных производителей будут распределяться и выплачиваться автоматически через Государственную фискальную службу и Государственную казначейскую службу, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Решение, которое сегодня было принято на Кабмине, является важным шагом для того, чтобы агропроизводители начали получать дотации. Спасибо коллегам из Минфина и правительства за сотрудничество и поддержку этого важного документа», - цитирует пресс-служба главу ведомства Тараса Кутового.

Согласно принятому порядку, сельхозпроизводители должны будут подать заявление о включении их в реестр получателей бюджетных дотаций. На основании сформированного реестра и предоставленных документов об уплате НДС, Фискальная служба сформирует список получателей бюджетных дотаций и передаст его в Казначейство, которое впоследствии осуществит выплаты. Средства будут выплачиваться ежемесячно в автоматическом режиме.

«Минагропрод не влияет на механизм и очередность распределения средств», - приводятся в сообщении слова министра.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля, Кабмин утвердил порядок ежемесячного пропорционального распределения 4 млрд грн дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС. Средства будут предоставляться сельхозпроизводителям, которые занимаются, прежде всего, животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы. При этом на поддержку птицеводства будет направлено не более 50% от общей суммы.

Всего в текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,5 млрд грн, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Данная норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы. По прогнозам главы Минагропрода Тараса Кутового, в следующем году сумма господдержки составит более 6 млрд грн.