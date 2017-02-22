В январе 2017 года поставка нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы увеличилась в 6,3 раза по сравнению с январем 2016 года до 202,9 тыс. тонн.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Всего в январе поставка нефтяного сырья увеличилась в 6,3 раза до 202,9 тыс. тонн.

Поставка украинской нефти в январе увеличилась на 284,1% по сравнению с январем 2016 года до 122,9 тыс. тонн.

По сравнению с декабрем 2016 года поставка нефти на НПЗ в январе 2017 года увеличилась в 7,7 раз.

Как сообщало агентство, в декабре 2016 года поставка нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы сократилась на 14,3% по сравнению с декабрем 2015 года до 26,3 тыс. тонн.

В 2016 году поставка нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы сократилась на 8,9% по сравнению с 2015 годом до 379,3 тыс. тонн.

Поставка нефти на НПЗ в январе, тыс. тонн: