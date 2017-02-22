Глава СБУ Василий Грицак призывает Кабинет министров Украины урегулировать хозяйственные отношения с оккупированными отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

"Все пытаются переложить ответственность на СБУ... Мы привлекли всех, кто отвечает за борьбу с терроризмом, к контролю перемещения товаров... Мы вышли с инициативой урегулирования этого вопроса в правовом поле нашим нормативным актом СБУ",- сказал В.Грицак в ходе совместного брифинга с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко в Киеве во вторник.

"Мы прошли все согласования, и проект акта находится в Кабинете министров Украины. Мы просто просим правительство Украины, чтобы оно сделало то, что должно сделать - урегулировало хозяйственные отношения с неподконтрольной нам территорией на сегодня",- подчеркнул глава СБУ.

По словам генпрокурора, как правило, все закупки, которые происходят при пересечении границы "с той стороны" линии разграничения, происходят с субъектами, зарегистрированными на территории Украины и которые платят налоги на территории Украины, и все расчеты с ними осуществляются в безналичной форме.

"Не могу утверждать, что стопроцентно, но по основным суммам перемещения угля или другим разрешенным перечнем, установленным украинской властью, товаров расчет именно такой", - сказал Ю.Луценко.

