Индекс потребительских настроений в Украине в январе 2017 года снизился на 3,4 пункта по сравнению с декабрем 2016 года - до 53,7 (по шкале от 0 до 200), такие данные ежемесячного исследования обнародовала компания GfK Ukraine.

"После сильного роста в декабре индекс потребительских настроений снизился в январе 2017 года. Однако его значение выше, чем в январе прошлого года", - комментируют результаты аналитики GfK Ukraine.

Они отмечают, что наиболее существенно снизились индекс целесообразности крупных покупок - на 7,8 пунктов, до 55,7, и индекс текущего положения - на 5,4 пунктов, до 48.

Как отмечается в пресс-релизе, индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших пяти лет снизился на 4,3 пункта - до 70,8.

Вместе с тем, согласно обнародованным данным, в январе улучшились ожидания украинцев относительно ситуации с безработицей: индекс ожидаемой динамики безработицы сократился на 3,4 пункта - до 141,8.

Ожидания украинский относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий увеличился на 5,2 пункта ─ до 163,7, а индекс инфляционных ожиданий составил 189,6, что на 3,3 пункта выше, чем в декабре прошлого года.

GfK Ukraine проводит выборочные исследования домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине с 2000 года: во время исследования опрашивают 1 тыс. человек в возрасте от 16 лет.