Транспортные предприятия Украины (без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО) в январе 2017 года увеличили перевозку грузов на 21% по сравнению с январем 2016 года – до 49,8 млн тонн.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 23,7% - до 27,2 млрд ткм.

Согласно статданным, транспортировка грузов по железной дороге во внутреннем сообщении и на экспорт увеличилась на 20,4% - до 22,5 млн тонн, а в целом ж/д перевозки выросли на 14,4% - до 25,9 млн тонн. Перевозки лома черных металлов увеличились на 0,4%, строительных материалов – в 2,4 раза, железной и марганцевой руды – на 7,2%, цемента – на 11,7%, нефти и нефтепродуктов – на 38,4%, зерна и продуктов помола – на 77,8%, лома черных металлов – на 79,5%. Вместе с тем перевозки лесных грузов снизились на 40,6%, химических и минеральных удобрений – на 13,4%, каменного угля – на 4,4%, кокса – на 0,7%.

В общем объеме перевозок грузов водным транспортом заграничные составили 98,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объемы сократились на 33,2%. В целом объем перевозок водным транспортом сократился на 33,9% -до 0,1 млн тонн.

В январе 2017 года увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом - на 16,3%, до 12,5 млн тонн. В частности, перекачка газа возросла на 18,8%, нефти – на 12,1%. Транзит газа вырос на 38,2%, нефти на 13,5%.

Перевозка грузов авиатранспортом в январе 2017 года сократилась на 5,7% - до 0,005 млн тонн.



Грузовые перевозки в Украине в январе 2017г характеризуются следующими данными:

Грузооборот Перевезено грузов млн ткм в % к январю 2016г млн тонн в % к январю 2016г. Транспорт 27156,2 123,7 49,8 121,0 железнодорожный 15409,8 122,2 25,9 114,4 Автомобильный 2375,0 122,1 11,3 148,8 водный 156,9 66,6 0,1 66,1 трубопроводный 9197,4 128,8 12,5 116,3 авиационный 17,1 103,3 0,005 94,3

Данные: Госстат