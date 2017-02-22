Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 23,7% - до 27,2 млрд ткм.
Согласно статданным, транспортировка грузов по железной дороге во внутреннем сообщении и на экспорт увеличилась на 20,4% - до 22,5 млн тонн, а в целом ж/д перевозки выросли на 14,4% - до 25,9 млн тонн. Перевозки лома черных металлов увеличились на 0,4%, строительных материалов – в 2,4 раза, железной и марганцевой руды – на 7,2%, цемента – на 11,7%, нефти и нефтепродуктов – на 38,4%, зерна и продуктов помола – на 77,8%, лома черных металлов – на 79,5%. Вместе с тем перевозки лесных грузов снизились на 40,6%, химических и минеральных удобрений – на 13,4%, каменного угля – на 4,4%, кокса – на 0,7%.
В общем объеме перевозок грузов водным транспортом заграничные составили 98,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объемы сократились на 33,2%. В целом объем перевозок водным транспортом сократился на 33,9% -до 0,1 млн тонн.
В январе 2017 года увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом - на 16,3%, до 12,5 млн тонн. В частности, перекачка газа возросла на 18,8%, нефти – на 12,1%. Транзит газа вырос на 38,2%, нефти на 13,5%.
Перевозка грузов авиатранспортом в январе 2017 года сократилась на 5,7% - до 0,005 млн тонн.
Грузовые перевозки в Украине в январе 2017г характеризуются следующими данными:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю 2016г
|млн тонн
|в % к январю 2016г.
|Транспорт
|27156,2
|123,7
|49,8
|121,0
|железнодорожный
|15409,8
|122,2
|25,9
|114,4
|Автомобильный
|2375,0
|122,1
|11,3
|148,8
|водный
|156,9
|66,6
|0,1
|66,1
|трубопроводный
|9197,4
|128,8
|12,5
|116,3
|авиационный
|17,1
|103,3
|0,005
|94,3
Данные: Госстат