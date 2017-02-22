Товарооборот розничной торговли Украины в январе 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, по сравнению с декабрем-2016 этот показатель снизился на 16,4%, сообщила Государственная служба статистики.

По ее данным, в номинальном выражении розничный товарооборот за январь составил 52,872 млрд грн.

Согласно сообщению, наибольший рост розничного товарооборота в январе 2017 года зафиксирован в Сумской (на 9,7%), Кировоградской (на 8,6%), Винницкой (на 7,7%), Николаевской (на 7,5%), Киевской (на 6,7%) областях и в Киеве (на 7,7%).

Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота за отчетный период стали: г. Киев (10,337 млрд грн), Днепропетровская (4,879 млрд грн), Харьковская (4,485 млрд грн), Одесская (3,730 млрд грн), Львовская (3,183 млрд грн) и Запорожская (2,264 млрд грн) области.

По данным статведомства, в Донецкой области розничный товарооборот увеличился на 2,8%, (до 1,661 млрд грн), Луганской области - вырос на 0,4%, (до 0,442 млрд грн).

Госстат уточняет, что товарооборот предприятий розничной торговли в январе-2017 по сравнению январем-2016 увеличился на 2,9%, а по сравнению декабрем-2016 сократился на 17%, составив 38,092 млрд грн.

Оптовый товарооборот предприятий в январе 2017 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года вырос на 3,3% и составил 96,559 млрд грн.

Как сообщалось, розничный товарооборот предприятий розничной торговли в 2015 году сократился на 21%, составив 477,967 млрд грн.

Официальный курс НБУ на 21 февраля - 27,025299грн/$1.



Оборот розничной торговли в январе 2017 года ¹

Оборот розничной торговли (млн. грн) Индексы физического объема оборота розничной торговли в январе 2017 к январю- 2016 (в сопоставимых ценах), % Украина² 52871,9 103,1 Винницкая 1426,7 107,7 Волынская 1122,9 100,4 Днепропетровская 4879,4 98,0 Донецкая ³ 1660,6 102,8 Житомирская 1139,3 101,6 Закарпатская 1251,7 106,0 Запорожская 2264,1 96,0 Ивано-Франковская 1240,9 106,0 Киевская 3440,7 106,7 Кировоградская 1023,4 108,6 Луганская³ 442,4 100,4 Львовская 3182,7 105,0 Николаевская 1270,6 107,5 Одесская 3729,9 99,2 Полтавская 1597,2 102,6 Ривненская 1060,0 97,8 Сумская 1083,7 109,7 Тернопольская 793,8 103,0 Харьковская 4485,3 99,6 Херсонская 1104,7 101,9 Хмельницкая 1254,1 102,0 Черкасская 1201,1 99,6 Черновицкая 799,6 98,2 Черниговская 1079,7 102,4 г. Киев 10337,4 107,7

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

2 - Включая розничный товарооборот предприятий (юрлиц), осуществляющих деятельность по розничной торговле, расчетные данные объемов продажи товаров на рынках и физлицами - предпринимателями.

3- Данные могут быть уточнены

Данные Госстат