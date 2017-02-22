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Топливно-энергетический комплекс
Розничный товарооборот в январе вырос на 3,1%
14:43 21.02.2017 |
По ее данным, в номинальном выражении розничный товарооборот за январь составил 52,872 млрд грн.
Согласно сообщению, наибольший рост розничного товарооборота в январе 2017 года зафиксирован в Сумской (на 9,7%), Кировоградской (на 8,6%), Винницкой (на 7,7%), Николаевской (на 7,5%), Киевской (на 6,7%) областях и в Киеве (на 7,7%).
Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота за отчетный период стали: г. Киев (10,337 млрд грн), Днепропетровская (4,879 млрд грн), Харьковская (4,485 млрд грн), Одесская (3,730 млрд грн), Львовская (3,183 млрд грн) и Запорожская (2,264 млрд грн) области.
По данным статведомства, в Донецкой области розничный товарооборот увеличился на 2,8%, (до 1,661 млрд грн), Луганской области - вырос на 0,4%, (до 0,442 млрд грн).
Госстат уточняет, что товарооборот предприятий розничной торговли в январе-2017 по сравнению январем-2016 увеличился на 2,9%, а по сравнению декабрем-2016 сократился на 17%, составив 38,092 млрд грн.
Оптовый товарооборот предприятий в январе 2017 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года вырос на 3,3% и составил 96,559 млрд грн.
Как сообщалось, розничный товарооборот предприятий розничной торговли в 2015 году сократился на 21%, составив 477,967 млрд грн.
Официальный курс НБУ на 21 февраля - 27,025299грн/$1.
Оборот розничной торговли в январе 2017 года ¹
|Оборот розничной торговли (млн. грн)
|Индексы физического объема оборота розничной торговли в январе 2017 к январю- 2016 (в сопоставимых ценах), %
|Украина²
|52871,9
|103,1
|Винницкая
|1426,7
|107,7
|Волынская
|1122,9
|100,4
|Днепропетровская
|4879,4
|98,0
|Донецкая ³
|1660,6
|102,8
|Житомирская
|1139,3
|101,6
|Закарпатская
|1251,7
|106,0
|Запорожская
|2264,1
|96,0
|Ивано-Франковская
|1240,9
|106,0
|Киевская
|3440,7
|106,7
|Кировоградская
|1023,4
|108,6
|Луганская³
|442,4
|100,4
|Львовская
|3182,7
|105,0
|Николаевская
|1270,6
|107,5
|Одесская
|3729,9
|99,2
|Полтавская
|1597,2
|102,6
|Ривненская
|1060,0
|97,8
|Сумская
|1083,7
|109,7
|Тернопольская
|793,8
|103,0
|Харьковская
|4485,3
|99,6
|Херсонская
|1104,7
|101,9
|Хмельницкая
|1254,1
|102,0
|Черкасская
|1201,1
|99,6
|Черновицкая
|799,6
|98,2
|Черниговская
|1079,7
|102,4
|г. Киев
|10337,4
|107,7
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
2 - Включая розничный товарооборот предприятий (юрлиц), осуществляющих деятельность по розничной торговле, расчетные данные объемов продажи товаров на рынках и физлицами - предпринимателями.
3- Данные могут быть уточнены
Данные Госстат
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