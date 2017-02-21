В январе 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 30,8% до 920,2 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (703,6 млн гривен).

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 581,9 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 338,3 млн гривен (353,7 млн гривен и 349,9 млн гривен соответственно за аналогичный период 2016 года).

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в январе 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 15,3% и составил 1 521,2 гривну.

В январе субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 604,9 тыс. домохозяйства, что на 71,7 тыс., или на 13,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В городских населенных пунктах субсидии получили 417,1 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 187,8 тыс.

Всего в январе за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 478,7 тыс. домохозяйств, что на 3,4% больше по сравнению с январем 2016 (из них на городские населенные пункты приходится 68,2% обращений).

Количество домохозяйств, получивших субсидии в январе 2017 года, составило 40,7% от общего количества домохозяйств Украины.

Среди регионов наибольший удельный вес таких домохозяйств был в Сумской и Полтавской областях (61,4% и 59,9% соответственно), а наименьший - в Одесской области и Киеве (14,6% и 23,9% соответственно).

Среди домохозяйств, получающих субсидии, 35,4% состояли из одного человека, около трети - из двух, остальные - из трех и более человек.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился в 2,4 раза (143,2%) до 5 704,7 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (2 345,9 млн гривен).

Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.