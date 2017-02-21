Индекс потребительского доверия Nielsen в Украине в четвертом квартале 2016 года поднялся на 2 пункта - до уровня в 52 пункта, показав относительную стабильность в прошлом году, свидетельствуют результаты исследования глобального потребительского доверия Nielsen (The Nielsen Global Consumer Confidence and Spending Intentions Survey).

"Мы называем этот украинский феномен - "стабильность в кризисе". Потребители привыкли, приспособились и продолжают приспосабливаться к условиям, которые диктует им потребительский рынок и экономика страны в целом...Такая потребительская "стабильность" обманчива и покачнется во время очередного потрясения, будь то цены в магазине или эскалация конфликта на Востоке страны", - прокомментировала результаты исследования генеральный директор Nielsen в Украине и Беларуси Татьяна Бессмертная, слова которой приводятся в тексте.

Она подчеркнула, что по данным Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАНУ, за чертой прожиточного минимума в стране живет 58,3% населения.

Согласно пресс-релизу компании, 26% украинцев оценивают свое финансовое положение негативно (+4 п.п. по сравнению с кварталом ранее). По остальным двум показателям, на основе которых рассчитывается индекс, прослеживается незначительное улучшение: 40% опрошенных не видят перспективы в работе (-3 п.п.) и 45% утверждают, что сейчас неблагоприятное время для покупок (-1 п.п).

По результатам исследования, 33% украинцев утверждают, что у них не остается свободных средств после покупки самого необходимого (+3 п.п.). Тех, кто заявляет, что тратит оставшиеся средства, стало меньше по всем статьям расходов. Этот тренд сохранился с прошлого квартала.

Как показало исследование, больше всего украинцев беспокоят тарифы на коммунальные услуги (36% опрошенных). Далее в списке опасений - война (33%), цены на продукты питания (23%) и экономика (22%). Проблема здоровья выпала из топ четверки и занимает пятое место в рейтинге.

В целом глобальный Индекс потребительского доверия вырос в четвертом квартале на 2 пункта - до 101. Как отмечается, показатель потребительского доверия в Европе по сравнению с ІІІ кварталом вырос в 16 странах, снизился в 14 и остался на том же уровне в четырех странах.

Исследование глобального потребительского доверия Nielsen проводилось 31 октября по 18 ноября 2016 года. Всего было опрошено более 30 тыс. потребителей из 63 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Северной Америки.

The Nielsen Company - один из ведущих в мире игроков рынка маркетинговых исследований. Компания была основана в 1923 в Чикаго, сейчас работает в 106 странах мира. В Украине Nielsen присутствует с 1995 года, и на данный момент в компании работает больше 500 человек.

