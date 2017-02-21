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Украина за год потратила на обслуживание госдолга 96 миллиардов гривень
14:24 20.02.2017 |
Расходы по обслуживанию государственного долга Украины в 2016 году составили 95,8 млрд грн, что на 11,3 млрд грн, или на 13,4%, больше показателя за 2015 год на уровне 84,5 млрд грн.
Об этом говорится в информационных материалах Госказначейства, имеющихся в распоряжении УНИАН.
Согласно документу, в том числе расходы по обслуживанию внутреннего госдолга составили 62,6 млрд грн, внешнего - 33,2 млрд грн.
По информации Госказначейства, погашение госдолга в 2016 году составило 111,4 млрд грн, что в 3,7 раза ниже показателя за 2015 год на уровне 416,6 млрд грн.
Также сообщается, что государственные заимствования за прошлый год составили 307,7 млрд грн, что в 1,7 раза ниже показателя за предыдущий год на уровне 514,1 млрд грн.
Госказначейство подчеркивает, что погашение госдолга и уплата процентов в 2016 году осуществлялись своевременно согласно графику Министерства финансов.
Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в 2016 году выросла на 8,3% - до 70,97 млрд долл., или в гривневом эквиваленте на 22,7% - до 1,930 трлн грн, что соответствует пределам годового госбюджета.
С учетом оценок номинального ВВП Украины за 2016 год, обнародованных Национальным банком Украины, на уровне 2,358 трлн грн, показатель госдолга на конец года составил 81,8% ВВП.
По оценкам экспертов, треть годового прироста госдолга обусловлена национализацией «ПриватБанка», для докапитализации которого правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 107 млрд грн.
В 2015 году государственный и гарантированный государством долг в долларовом эквиваленте снизился на 6,2% - до 65,488 млрд долл. США, или до 1,572 трлн в гривневом эквиваленте, что составило около 80% ВВП.
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