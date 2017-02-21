Бывший заместитель главы Национального банка Владислав Рашкован назначен заместителем исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Нацбанка в ответ на запрос.

Руководство региональной группы стран - членов МВФ во главе с Бельгией и Нидерландами назначило нового представителя от Украины в рамках ротации.

Им стал Владислав Рашкован, который начнет работу в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне (США) с 27 февраля.

"Хочу поблагодарить Александра Петрика за его долгую и плодотворную работу, уверена, впереди нас ждут новые горизонты и высокий уровень сотрудничества с МВФ в дальнейшем", - отметила глава Национального банка и управляющая от Украины в Международном валютном фонде Валерия Гонтарева.

Срок пребывания на должности заместителя исполнительного директора в МВФ - 4 года.

Решение о назначении на должность принимают руководители региональной группы стран - членов МВФ во главе с Бельгией и Нидерландами, в которую входит Украина.

Членами этой группы являются 15 стран (Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Армения, Грузия, Израиль, Кипр, Люксембург, Македония, Молдова, Нидерланды, Румыния, Украина, Хорватия, Черногория).

Рашкован родился 23 мая 1978 года.

В 2000 году он окончил Одесский государственный экономический университет по специальности "Финансы и кредит", получив квалификацию экономиста.

С 2000 по 2005 год работал преподавателем и исследователем кафедры банковского дела Одесского государственного экономического университета, учился за границей.

С 2006 по 2013 год был руководителем бюро макроэкономических исследований, директор управления проектов и развития бизнеса, член правления УниКредит Банка, руководил процессом присоединения УниКредит Банка к Укрсоцбанку.

С 2013 по 2014 год занимал должность директора центра обеспечения деятельности и организации Укрсоцбанка.

В апреле 2014 возглавил департамент стратегии и реформирования банковской системы Национального банка.

С 8 апреля 2014 года - член правления Нацбанка, а с ноября 2014 по август 2016 был заместителем главы НБУ.

Как сообщали Українські Новини, в середине апреля 2013 Александр Петрик был освобожден с должности директора генерального экономического департамента НБУ и назначен представителем Украины в Международном валютном фонде.

В ноябре 2016 представитель Украины в МВФ Александр Петрик достиг пенсионного возраста.

Тогда же НБУ объявил поиск кандидатов на замещение данной должности.