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Топливно-энергетический комплекс
Экс-замглавы НБУ Рашкован назначен представителем от Украины в МВФ
10:05 20.02.2017 |
Бывший заместитель главы Национального банка Владислав Рашкован назначен заместителем исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Нацбанка в ответ на запрос.
Руководство региональной группы стран - членов МВФ во главе с Бельгией и Нидерландами назначило нового представителя от Украины в рамках ротации.
Им стал Владислав Рашкован, который начнет работу в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне (США) с 27 февраля.
"Хочу поблагодарить Александра Петрика за его долгую и плодотворную работу, уверена, впереди нас ждут новые горизонты и высокий уровень сотрудничества с МВФ в дальнейшем", - отметила глава Национального банка и управляющая от Украины в Международном валютном фонде Валерия Гонтарева.
Срок пребывания на должности заместителя исполнительного директора в МВФ - 4 года.
Решение о назначении на должность принимают руководители региональной группы стран - членов МВФ во главе с Бельгией и Нидерландами, в которую входит Украина.
Членами этой группы являются 15 стран (Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Армения, Грузия, Израиль, Кипр, Люксембург, Македония, Молдова, Нидерланды, Румыния, Украина, Хорватия, Черногория).
Рашкован родился 23 мая 1978 года.
В 2000 году он окончил Одесский государственный экономический университет по специальности "Финансы и кредит", получив квалификацию экономиста.
С 2000 по 2005 год работал преподавателем и исследователем кафедры банковского дела Одесского государственного экономического университета, учился за границей.
С 2006 по 2013 год был руководителем бюро макроэкономических исследований, директор управления проектов и развития бизнеса, член правления УниКредит Банка, руководил процессом присоединения УниКредит Банка к Укрсоцбанку.
С 2013 по 2014 год занимал должность директора центра обеспечения деятельности и организации Укрсоцбанка.
В апреле 2014 возглавил департамент стратегии и реформирования банковской системы Национального банка.
С 8 апреля 2014 года - член правления Нацбанка, а с ноября 2014 по август 2016 был заместителем главы НБУ.
Как сообщали Українські Новини, в середине апреля 2013 Александр Петрик был освобожден с должности директора генерального экономического департамента НБУ и назначен представителем Украины в Международном валютном фонде.
В ноябре 2016 представитель Украины в МВФ Александр Петрик достиг пенсионного возраста.
Тогда же НБУ объявил поиск кандидатов на замещение данной должности.
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