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Импорт автотранспорта в Украину в 2016г вырос на треть, в долларах - на 74%
19:41 17.02.2017 |
Импорт авторанспортных средств в Украину (новых и подержанных) в 2016 году вырос на треть по сравнению с 2015 годом - до 122,954 тыс. ед., а его стоимость в валютном выражении выросла на 74%, более чем до $1,9 млрд, сообщает ассоциация "Укравтопром".
По данным ассоциации, основную долю в импорте составили легковые автомобили, которых ввезено 87,776 тыс. ед. на сумму $1 млрд 442 млн, при этом более половины иномарок ввезено из пяти стран: Германии (20%), Японии (13%), Франции (7%) США (7%) и Румынии (6%).
По сравнению с 2015 годом импорт легковых авто вырос на 41%, а средняя таможенная стоимость - на $3,2 тыс., до $16,4 тыс.
В то же время, отмечает "Укравтопром", несмотря на либерализацию условий ввоза подержанных автомобилей, их доля в импорте упала с 39% в 2015 году до 25% в минувшем году.
Основная масса (около 91%) из 22,3 тыс. ввезенных легковых авто с пробегом были импортированы из стран Евросоюза по средней таможенной стоимости $7,8 тыс. за авто.
В то же время импорт новых легковых автомобилей вырос на 72% до 65,5 тыс. шт. (на общую сумму $1 млрд 266 млн)..
Лидером по поставкам новых авто стала Япония, из которой на украинский рынок их прибыло 11, 236 тыс. На втором месте ФРГ - 6,883 тыс. авто, на третьем - США с показателем 5,699 тыс., на четвертом - Румыния (5,422 тыс.), и замыкает пятерку крупнейших поставщиков новых легковых автомобилей Словакия с результатом 4,572 тыс.
Как сообщалось со ссылкой на данные "Укравтопрома", в 2015 году ввоз автотранспортных средств в Украину сократился на 41% по сравнению с 2014 годом - до 86,492 тыс. ед., при этом в долларовом выражении сократился на 38% - более чем до $1 млрд, сообщает ассоциация "Укравтопром".
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