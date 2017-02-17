Остатки средств на валютных счетах Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ) за минувший год сократились на 5,6% и по состоянию на 1 января 2017 года составляли 33,4 млрд грн (около $1,2 млрд по курсу Нацбанка Украины).

Как сообщается в отчете Госказначейства за 2016 года, общая сумма активов службы за указанный период возросла на 0,9% - до 104,7 млрд грн.

В числе других активов остатки на Едином казначейском счете (ЕКС) возросли на 58,9% - до 14,3 млрд грн, задолженность по займам Пенсионного фонда Украины сократилась на 4,8% - до 48 млрд грн, по займам местных бюджетов не изменилась и составляет 9 млрд грн, в том числе по займам Киева - 3,7 млрд грн.

В пассивах Госказначейства остатки средств местных бюджетов возросли на 33,5% - до 49,4 млрд грн, остатки средств госбюджета сократились на 34,4% - до 31,8 млрд грн, средства внебюджетных фондов возросли на 13,5% - до 4,2 млрд грн, другие средства клиентов возросли на 32,2% - до 19,3 млрд грн.

Ведомство также сообщает, что в прошлом году на счета, открытые в Системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость (СЭА НДС) было зачислено 162,5 млрд грн и из них перечислено в госбюджет - 146,2 млрд грн.

По состоянию на 1 января 2016 года остаток средств на счетах СЭА НДС составлял 5,1 млрд грн и к началу января 2017 года он возрос до 8,4 млрд грн.

Как сообщалось, остатки средств на ЕКС после снижения в 1,9 раза в декабре 2016 года в первый месяц 2017 года выросли почти в 2,5 раза - на 144,6%, или на 20,61 млрд грн, и к началу февраля составили 34,87 млрд грн.

Помимо гривневых средств, правительство также располагает валютными. В частности, 29 сентября 2016 года Минфин сообщил о получении $1 млрд от размещения еврооблигаций под гарантии США.

Согласно данным Госказначейства, всего на его счетах в НБУ на 1 июля 2016 года было 40,25 млрд грн, том числе на ЕКС - 18 млрд грн, тогда как на начало 2016 года - соответственно 33,4 млрд грн и 9,02 млрд грн.

