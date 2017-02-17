Кабинет министров Украины намерен предусмотреть в бюджете на 2018 год на компенсацию части стоимости при покупке сельхозтехники украинского производства 1 млрд грн, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Эта программа в этом году 550 млн грн, на следующий год мы уже предусмотрели, что это будет около 1 млрд грн", - сказал премьер в ходе посещения выставки "Agro Animal Show 2017. Зерновые технологии 2017. Фрукты. Овощи. Логистика 2017" в Киеве в пятницу.

В.Гройсман отметил, что детали техники, на покупку которой можно получить компенсацию, должны производиться не менее чем на 60% в Украине.

По его словам, в 2016 году украинские сельхозпроизводители потратили 10 млрд грн на закупку сельскохозяйственной техники, из них только 1,5 млрд - на технику, произведенную в Украине.

