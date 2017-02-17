Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует бездефицитный Пенсионный фонд до 2024 года.

Об этом сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Необходимо преодолеть дефицит Пенсионного фонда, который составляет более 140 млрд гривен... Я считаю, при правильном подходе, до 2024 года мы выйдем на бездефицитный Пенсионный фонд", - сказал премьер.

Гройсман добавил, что на данный момент рассматривает все обсуждаемые предложения по пенсионной реформе.

В то же время он не уточнил, какой подход, по его мнению, более приемлемый, в частности в отношении возможности получения пенсии работающими пенсионерами и покупки недостающего трудового стажа.

Как сообщали Українські Новини, министр социальной политики Андрей Рева выступает за возможность покупки недостающего трудового стажа и выплату пенсий только неработающим пенсионерам.

В то же время, вице-премьер- министр Павел Розенко выступает за возможность получения пенсии работающими пенсионерами.

Кроме того, он не является сторонником идеи возможности покупки недостающего трудового стажа для выхода на пенсию.