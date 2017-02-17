Финансовые новости
- |
- 17.02.17
- |
- 12:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Гройсман прогнозирует бездефицитный ПФ до 2024
11:27 17.02.2017 |
Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует бездефицитный Пенсионный фонд до 2024 года.
Об этом сообщил журналистам, передают Українські Новини.
"Необходимо преодолеть дефицит Пенсионного фонда, который составляет более 140 млрд гривен... Я считаю, при правильном подходе, до 2024 года мы выйдем на бездефицитный Пенсионный фонд", - сказал премьер.
Гройсман добавил, что на данный момент рассматривает все обсуждаемые предложения по пенсионной реформе.
В то же время он не уточнил, какой подход, по его мнению, более приемлемый, в частности в отношении возможности получения пенсии работающими пенсионерами и покупки недостающего трудового стажа.
Как сообщали Українські Новини, министр социальной политики Андрей Рева выступает за возможность покупки недостающего трудового стажа и выплату пенсий только неработающим пенсионерам.
В то же время, вице-премьер- министр Павел Розенко выступает за возможность получения пенсии работающими пенсионерами.
Кроме того, он не является сторонником идеи возможности покупки недостающего трудового стажа для выхода на пенсию.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|"Налог на тунеядство" выводит белорусов на пикеты
|Глава ЕК считает, что ЕС и Британия не успеют договориться по Brexit за 2 года
|Заметки с пресс-конференции: Дональд Трамп сорвался с цепи
|СНБО Украины поручил силовикам обеспечить общественный порядок в районе АТО и на объектах критической инфраструктуры
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Чрезвычайные меры позволят не допустить отключений электроэнергии - Гройсман
Вступившие в силу по решению правительства чрезвычайные меры на рынке электроэнергетики, введенные из-за блокады поставок угля антрацита, позволят не допустить отключений электроэнергии и работать с теми запасами топлива, которые были сформированы до блокады.
|55 депутатов Рады просят КС оценить конституционность моратория на продажу земли сельхозназначения
|Кабмин намерен предусмотреть 1 млрд грн на компенсацию стоимости сельхозтехники в 2018 г. - Гройсман
|Гройсман прогнозирует бездефицитный ПФ до 2024
|"Нафтогаз Украины" отстранил Прокопива от обязанностей президента "Укртрансгаза"
Deloitte&Touche, обнаружил ряд нарушений во время официальной проверки счетов "Укртрансгаза". Позже по этим вопросам были проведены расследования. Дополнительные расследования подтвердили предварительные выводы и помогли собрать больше доказательств ненадлежащего управления в сфере закупок.
|Золото дешевеет 17 февраля на статистике по рынку труда США
|Нефть дорожает 17 февраля на фоне сокращения добычи ОПЕК и другими странами
Это интересно
|Гиперкар Aston Martin и Red Bull получит уникальный мотор V12
|В США набирает популярность покупка жилья в виртуальной реальности
|Слишком большая зарплата — причина, из-за которой Google покинули ветераны, работавшие над проектом беспилотного автомобиля
|Pagani сделал свой "самый сложный" суперкар за 2,3 миллиона евро
Итальянский производитель суперкаров Pagani официально представил родстер Huayra, названный основателем компании Горацио Пагани «самым сложным проектом», за который он когда-либо брался. Всего построят 100 таких автомобилей, причем каждый из них уже продан. Суперкар оценили в 2 280 000 евро.
|В Дубае готовятся запустить пассажирский беспилотный летательный аппарат
|Индия запустила в космос сразу 104 спутника
|Показан дизайн новых болидов Формулы Е