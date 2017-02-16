Украина в рейтинге "Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom) 2017 года" увеличила свой показатель с 46,8 до 48,1 балла из 100 возможных, но в целом опустилась со 162 на 166 место среди 180 стран-участников (год назад - 178), свидетельствуют результаты ежегодного исследования американского The Heritage Foundation.

Согласно им, Украину опережают Либерия, Чад, Афганистан, Судан и Ангола (с показателями от 49,1 до 48,5 баллов), следом за ней идут Суринам, Боливия, Гвинея и Туркменистан (с показателями от 48 до 47,4 баллов), а все вместе эти страны попали в группу депрессивных экономик с показателем индекса ниже 50.

Составители индекса указывают, что экономика Украины сильно сжалась и остается очень хрупкой, а потери в производстве и экспорте вместе со значительным оттоком капитала увеличили давление на валюту и резервы, существенно подорвав денежную стабильность.

"Верховенство закона остается хрупким и дополнительно подорвано судебной неэффективностью. Сильная приверженность структурным реформам для снижения уровня коррупции и дальнейшего открытия экономики для западных инвестиций и финансовых учреждений будет иметь решающее значение, чтобы помочь стабилизировать экономику. Правительство начало всеобъемлющий комплекс реформ для восстановления роста, но прогресс пока неочевиден", - говорится в документе.

Согласно ему, индекс финансовой свободы оценен в 30 баллов, добросовестности власти (government integrity) - в 29,2, инвестиционной свободы - в 25, а судебной эффективности - в 22,6 баллов.

Лучше всего, по мнению составителей индекса, дела в Украине обстоят с торговой свободой - 85,9 баллов и налоговым бременем - 78,6.

У соседей из экс-СССР Беларуси - 104 место (58,6 баллов), Молдовы - 110 место (58 баллов), России - 114 место (57,1 балл). Показатели западных соседей существенно лучше: Румыния - 39 место (69,7 баллов), Польша - 45 место (68,3 балла), Венгрия - 56 место (65,8 баллов), Словакия - 57 место (65,7 баллов).

Первую пятерку индекса и группу свободных экономик с показателями от 89,8 до 81 балла сформировали в этом году Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария и Австралия.

