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Сельхозпроизводство в Украине в январе сократилось на 2,4% - Госстат
18:15 16.02.2017 |
Производство сельскохозяйственной продукции в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, части зоны проведения АТО) в январе 2017 года сократилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
По данным Государственной службы статистики, за этот период сельхозпредприятия снизили производство на 2,9%, хозяйства населения - на 1,8%.
Как сообщалось со ссылкой на предварительные данные Госстата, сельхозпроизводство в Украине в 2016г выросло на 6,1% по сравнению с 2015 годом.
Индекс сельскохозяйственной продукции отражает относительный уровень изменений общих физических объемов продукции сельского хозяйства, произведенных за определенные периоды времени, которые выбраны для сравнения. Для определения индекса сельскохозяйственной продукции используются объемы продукции сельского хозяйства в постоянных ценах. За постоянные цены приняты средние цены 2010 года.
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