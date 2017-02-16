В январе 2017 года официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентный пункт до 1,6%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

По данным Госстата, по состоянию на 1 февраля 2017 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 429 тыс. безработных.

На 1 января 2017 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 390,8 тыс. безработных.

Количество безработных, получивших государственную помощь в январе, составило 351,2 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного в этом месяце составил 2 015 гривен.

Как сообщали Українські Новини, в декабре официальный уровень безработицы повысился на 0,2 процентный пункт до 1,5%.