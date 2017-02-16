Рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 2,4% при инфляции (декабрь к декабрю) 11%, такой консенсус-прогноз от декабря минувшего года обнародовало Министерство экономического развития и торговли во вторник.

Согласно ему, эксперты ожидают в следующем году увеличения ВВП страны на 3,1% при инфляции 8%.

МЭРТ указывает, что в предыдущем консенсус-прогнозе от августа 2016 года оценки экономического восстановления и замедления инфляции были оптимистичнее: эксперты ожидали в 2017 году роста ВВП на 2,9% при инфляции 9%, а в 2018 году его ускорения до 3,6% при замедлении инфляции до 6%.

Как сообщалось, в 2016 году правительство оценивает рост ВВП в 2,2%, тогда как инфляция составила, по данным Госстата, 12,4%. При этом в четвертом квартале 2016 года по отношению к аналогичному кварталу прошлого года рост ускорился до 4,7% с 2% в третьем квартале, 1,4% – во втором и 0,1% – в первом.

ВВП Украины в 2015 году упал на 9,9% после снижения на 6,6% в 2014 году, хотя темпы падения "квартал к аналогичному кварталу предыдущего года" в 2015 году постоянно снижались: в первом квартале – 17%, во втором – 14,7%, в третьем – 7,2%, в четвертом – 1,4%.

Правительство построило госбюджет-2017 на прогнозе роста ВВП 3% при инфляции 8,1%, тогда как Нацбанка Украины ожидает увеличения ВВП на 2,8% при инфляции 9,1%.

Курсовой прогноз для гривни на конец текущего года ухудшен до 29,85 грн/1$ с ожидавшихся в августе прошлого года 28,9 грн/$1, тогда как для 2018 года – до 30,1 грн/$1 с 29,0 грн/$1.

Консенсус-прогноз рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами 10 различных организаций и компаний, в частности, МЭРТ, Института экономики и прогнозирования НАН Украины, Института экономических исследований и политических консультаций, Международного центра перспективных исследований, инвесткомпании "Драгон Капитал", Bleyzer Foundation. В августе прошлого года таких экспертных организаций было 13, в том числе НБУ, "CASE Украина" и Райффайзен Банк Аваль.