Служба безопасности Украины выявила вирусы класса APT (Advanced Persistent Threat), которые разрабатываются для атак на объекты критической инфраструктуры Украины.

"В декабре 2016 года произошли атаки против государственной финансовой системы Украины, в частности, Госказначейства, Нацбанка, Министерства финансов, а также ряда государственных предприятий. В это время мы выявили новый механизм дистанционного управления вирусами, это класс APT-вирусов, которые непосредственно разрабатываются именно для того, чтобы поражать объекты критической инфраструктуры", - сказал на брифинге в среду в Киеве руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

Он отметил, что это не те вредоносные программные коды, с которыми можно столкнуться в широком использовании, и которыми заражаются компьютеры обычных пользователей. "Речь идет о вирусах, на разработку которых тратятся большие ресурсы, чтобы заражать системы объектов критической инфраструктуры", - пояснил А.Ткачук.

Представитель СБУ указал, что этому механизму дано условное название TeleBots. "Вредоносный код мы детально проанализировали и можем сказать о том, что существуют признаки того, что этот программный код разрабатывался теми же специалистами, которые причастны к разработке класса вирусов, входящих в такую семью Black Energy. Как вы знаете, ранее, в 2016 году вирусом класса Black Energy были заражены некоторые облэнерго и другие объекты энергетической инфраструктуры", - рассказал он.

"Нами получены оперативные данные о том, что непосредственно к осуществлению этих атак причастны не только кадровые сотрудники российских спецслужб, но и частные ІТ-компании и среда хакеров, то есть преступная среда, которая активно действует на территории РФ. К сожалению, наша страна в последнее время является основным объектом атак со стороны РФ", - сказал Ткачук.

Статьи по теме: