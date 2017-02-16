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Метпредприятия в марте намерены нарастить выпуск стали на 5,3%, проката - на 12,5%, чугуна - на 5,6%
14:29 15.02.2017 |
Металлургические предприятия Украины в марте 2017 года ожидают увеличения выплавки стали на 5,3% по сравнению с запланированными показателями в феврале 2017 года - до 2 млн тонн с 1,9 млн тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении металлургических предприятий Украины "Укрметаллургпром" (Днепр) по итогам балансового совещания в среду, план на март предусматривает также увеличение производства общего проката на 12,5% - до 1,8 млн тонн (по сравнению с запланированным на февраль объемом 1,6 млн тонн), рост выплавки чугуна на 5,6% - до 1,9 млн тонн с 1,8 млн тонн.
В справочных материалах к совещанию уточняется, что в январе-2017 производство чугуна составило 1,9 млн тонн (среднесуточное - 61,7 тыс. тонн, "минус" 1 тыс. тонн/сутки, или "минус" 2% к декабрю), стали - 2,1 млн тонн (67,8 тыс. тонн, "плюс" 2,9 тыс. тонн/сутки, или "плюс" 4%), проката - 1,9 млн тонн (59,8 тыс. тонн, "плюс" 1,4 тыс. тонн/сутки, или "плюс" 2%).
Как отметили в "Укрметаллургпроме", наблюдающийся со второго полугодия 2016 года низкий уровень производства связан с перебоями в поставках железорудного сырья и кокса. При этом текущий среднесуточный объем производства чугуна и стали (за 13 суток февраля) на 5% ниже январских показателей.
Согласно справке, с 13 февраля 2017 года полностью остановлен Алчевский меткомбинат из-за отсутствия железорудного сырья (блокирование железной дороги). По этой же причине на грани остановки - Енакиевский метзавод и "Донецксталь", а Днепровский металлургический комбинат (ДМК) - из-за отсутствия кокса.
По состоянию на 14 февраля 2017 года в работе находятся 20 из 28 действующих доменных печей (71%), 15 конвертеров из 21 (71%), семь мартеновских печей из девяти (78%), шесть электропечей из 16 (38%).
Кроме того, семь доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).
Согласно справке, объем поставок украинского железорудного сырья в январе составил 2,8 млн тонн (+450 тыс. тонн к декабрю). Импорт ЖРС из России составил 70 тыс. тонн, что меньше на 20 тыс. тонн к декабрю. При этом экспорт ЖРС составил 2,6 млн тонн, что также ниже на 0,4 млн тонн к декабрю.
Кроме того, в январе метпредприятиям было поставлено 230 тыс. тонн металлолома, что на 90 тыс. тонн меньше декабря - это составило 73% от расчетной потребности.
Запасы металлолома на складах метпредприятий в январе снизились на 70 тыс. тонн и по состоянию на 1 февраля-2017 составили около 120 тыс. тонн.
На экспорт в январе было поставлено 10 тыс. тонн металлолома, по импорту завезено 2 тыс. тонн.
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