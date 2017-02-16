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Украинский рынок e-commerce в ближайшие годы будет расти на 30-40% ежегодно - прогноз
14:17 15.02.2017 |
Украинский рынок электронной коммерции в ближайшие годы будет демонстрировать ежегодный рост 30-40%, поскольку Украина по сравнению с развитыми странами только открывает для себя онлайн-покупки, в том числе, в зарубежных онлайн-магазинах.
Такой прогноз озвучил совладелец группы компаний "Нова пошта" Владимир Поперешнюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Онлайн-торговля остается ключевой движущей силой для компаний, работающих в доставке. Это однозначно позитивный тренд. Усилилась борьба за клиента путем сервиса и качества услуг. В рамках этого тренда развивается курьерская доставка: компании стремятся сокращать время доставки, предоставлять качественный сервис в точках контакта с клиентом", - сказал он.
По словам В.Поперешнюка, все менее ощутимы границы между странами с точки зрения онлайн-покупателя.
"Купить товар в несколько кликов сейчас можно в большинстве интернет-магазинов США, Европы и Азии. Для рынка доставки это означает одно: нужно доставлять из-за границы примерно также быстро и качественно, как по Украине", - отметил он.
"Нова пошта" основана в 2001 году. Является лидером экспресс-доставки в Украине. Ее сеть насчитывает более 2,3 тыс. отделений и 1,4 тыс. почтоматов более чем в 1 тыс. населенных пунктах страны.
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