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В 2016 Украина увеличила долю экспорта товаров в ЕС с 29,5% до 37,1% и сократила долю экспорта в Россию с 11,9% до 9,9%
12:53 15.02.2017 |
В 2016 году по сравнению с 2015 годом Украина увеличила долю экспорта товаров в общем объеме экспорта в страны Европейского Союза с 29,5% до 37,1% и сократила долю экспорта в Россию с 11,9% до 9,9%.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Согласно сообщению, в 2016 году по сравнению с 2015 годом экспорт украинских товаров в ЕС в денежном исчислении увеличился на 3,7% до 13,5 млрд долларов, при этом экспорт товаров в Россию сократился на 25,6% до 3,6 млрд долларов.
Также сообщается, что в 2016 Украина увеличила импорт товаров из ЕС на 11,8% до 17,1 млрд долларов, при этом сократив импорт товаров из России на 31,3% до 5,1 млрд долларов.
По итогам года наибольшее количество украинских товаров было экспортировано в страны ЕС, на втором месте - Россия.
При этом экспорт украинских товаров в страны Содружества Независимых Государств составил 16,6% от общего объема экспорта товаров (6 млрд долларов)
Также по итогам 2016 года экспорт украинских товаров в Египет составил 6,2% от общего объема экспорта товаров (2,3 млрд долларов), в Польшу 6,1% (2,2 млрд долларов), в Турцию 5,6% (2 млрд долларов).
Как сообщали Українські Новини, Министерство аграрной политики и продовольствия оценивает экспорт аграрной продукции в страны Европейского Союза в 4,242 млрд долларов в 2016 году.
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