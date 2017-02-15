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Спрос на торговую недвижимость в Украине продолжает расти - Colliers
11:23 15.02.2017 |
Товарообороты ритейлеров постепенно увеличиваются, способствуя сохранению тенденции роста спроса на рынке торговой недвижимости, сообщается в пресс-релизе международной консалтинговой компании Colliers International (Украина).
"Товарообороты ритейлеров постепенно увеличиваются в гривне и валюте, а также в единицах продаж, что приводит к увеличению спроса на торговые площади и постепенному снижению вакантности", - отмечают в компании.
По ее данным, самыми значимыми открытиями в 2016 году стали бренды Uterque, Maje, Sandro, Roeckl, O bag, Silvian Heach, Kiehl's, Tezenis, Аtos Lombardini, Steiff, Falke, Kid's Republic, Miracle Me, Ravin jeans, Isabel Garcia, KIWE, Conversе.
По данным Colliers, в 2016 году произошло значительное снижение вакантности на ул. Хрещатик в Киеве. В частности, показатель снизился более чем вдвое - с 15% на начало 2016 года до 7% к концу 2016 года, вакантность в лучших ТЦ/ТРЦ столицы составила практически 0%.
По мнению управляющего директора Colliers International (Украина) Александра Носаченко, при условии дальнейшего процесса стабилизации политической и экономической ситуации в стране, а также отсутствия резких колебаний курса гривни активных игроков на рынке ритейла станет больше.
"В своем большинстве открытия магазинов в 2016 году происходили через локальных франчайзинговых партнеров. В течение 2017 года ожидается выход на рынок новых международных брендов (в том числе турецких), которые нескольких лет присматривались к нашему рынку и сейчас ведут предметные переговоры", - отметил он.
При этом также в 2017-2019 гг. на рынке торговой недвижимости Киева ожидается увеличение нового предложения.
"На стадии разработки и реализации находится порядка 626 тыс. кв. м, что составляет более половины существующего предложения. Мы не прогнозируем снижение спроса и арендных ставок при условии сохранения рыночной конъюнктуры", - отметил А.Носаченко.
Collіers Іnternatіonal - международная консалтинговая компания в сфере коммерческой недвижимости - дочерняя компания First Service Corporation.
Представительство Colliers International в Украине открыто в Киеве в 1997 году. Компания, в частности, предоставляет консультационные услуги при аренде и продаже офисных, торговых и складских помещений, в сфере гостиничной недвижимости, услуги по оценке объектов недвижимости, анализ инвестиционных проектов и др.
Colliers International к началу февраля 2017 года объединяла 502 офиса в 67 странах мира со штатом свыше 16,3 тыс. чел.
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В РУБРИКЕ
|Спрос на торговую недвижимость в Украине продолжает расти - Colliers
"Товарообороты ритейлеров постепенно увеличиваются в гривне и валюте, а также в единицах продаж, что приводит к увеличению спроса на торговые площади и постепенному снижению вакантности", - отмечают в международной консалтинговой компании Colliers International (Украина).
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