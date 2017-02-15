Кабинет министров Украины утвердил выделение из государственного бюджета 550 млн грн на компенсацию аграриям через банки 15% от стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники украинского производства.

Решение было принято на заседании правительства, однако окончательно вступит в силу после доработки с Минэкономразвития.

«Система будет работать следующим образом. Мы выделяем 550 млн грн. Аграрный производитель или малый фермер приходит, покупает именно такую продукцию (сельхозтехнику украинского производства – УНИАН), и правительство компенсирует ему 15% от стоимости этой продукции», - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой в ходе представления документа, правительство в рамках этой программы в текущем году компенсирует аграриям 10% от общей суммы господдержки аграрной отрасли (550 млн грн). В следующем году этот показатель вырастет до 15%, а через год – до 20%.

«Вследствие увеличения объемов сельхозпроизводства, и учитывая, что это будет уже не 10%, а 15%, мы можем говорить о том, что в следующем году правительство выделит на реализацию этой программы около 900 млн грн. А через год мы можем выйти на уровень более чем 1 млрд грн», - отметил министр.

Кутовой добавил, что эта программа направлена на поддержку отечественного сельхозмашиностроения, поскольку средства будут предоставляться на покупку техники с уровнем локализации производства не меньше 35%. К 2020 году правительство намерено довести этот показатель до 60%.

«Предлагается, чтобы мы в рамках этой программы поддерживали в 2017 году украинские предприятия, которые имеют уровень локализации не меньше 35%, в 2018 – 45%, 2019 – 55%, и в 2020 – 60%», - отметил глава Минагропрода.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Кабмин утвердил порядок ежемесячного пропорционального распределения 4 млрд грн дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС. Средства будут предоставляться сельхозпроизводителям, которые занимаются, прежде всего, животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы. При этом на поддержку птицеводства будет направлено не более 50% от общей суммы.

Всего в текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,5 млрд грн, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Данная норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы. По прогнозам главы Минагропрода Тараса Кутового, в следующем году сумма господдержки составит более 6 млрд грн.