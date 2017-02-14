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Уровень теневой экономики снизился на 5 п.п. до 35% ВВП за 9 месяцев 2016, - Минэкономики
18:44 14.02.2017 |
Уровень теневой экономики в Украине в январе-сентябре 2016 года составил 35% ВВП, что на 5 процентных пунктов ниже по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) в своем отчете, обнародованном на официальном сайте во вторник.
Министерство отмечает, что детенизация является результатом, в частности, сохранения относительной макроэкономической стабильности. Так, по итогам девяти месяцев прошлого года рост реального ВВП составил 1,3%, инфляция - 6,4% против 41,4% в соответствующем периоде 2015 года при девальвации среднемесячного обменного курса гривни к доллару США на 12,2% по сравнению с 39,5% в январе-сентябре 2015 года.
Также, по данным МЭРТ, детенизации способствовало улучшение бизнес-климата в результате дерегуляции и оптимизации функционирования государственного сектора экономики. Согласно рейтингу Doing Business-2017, Украина заняла 80-е место среди 190 стран, в рейтинге Doing Business-2016 (уточненном в соответствии с методологией, применяемой в этом году) Украина занимала 81-е место среди 189 стран.
Кроме того, среди факторов, повлиявших на снижение уровня детенизации экономики, Минэкономразвития выделяет восстановление и формирование новых межотраслевых связей в экономике, а также постепенную легализацию отношений на рынке труда вследствие снижения ЕСВ.
Вместе с тем, отмечается, что процесс детенизации сдерживается проблемами, нерешение которых негативно влияет на показатели развития экономики страны в целом. Это, в частности, сохранение неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, внедрение РФ товарных и транзитных ограничений, сохранение финансовых рисков в условиях продолжающегося банкротства банков и недополучения кредитных средств от МВФ, а также наличие неподконтрольных территорий.
Как сообщалось, уровень теневой экономики в Украине в 2015 году снизился до 40% ВВП с 43% ВВП годом ранее. Тогда был достигнут слом тенденции к росту уровня теневой экономики, начавшейся в 2013 году и продолжавшейся в условиях распространения ценовых и девальвационных шоков, а также эскалации военного конфликта. Так, в первом квартале 2015 года этот показатель подскочил до 46% ВВП, однако квартал спустя снизился до 42% ВВП, а во втором полугодии стабилизировался на уровне 40% ВВП.
Уровень теневой экономики в Украине за 2011-2013 годы составлял 34-35% ВВП.
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