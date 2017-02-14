В 2016 году экспорт услуг превысил импорт на 4 326,7 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

По данным Госстата, экспорт услуг в 2016 году составил 9 631,4 млн долларов, уменьшившись на 1,1% по сравнению с 2015 годом.

Импорт услуг составил 5 304,7 млн долларов, уменьшившись на 4% по сравнению с 2016 годом.

На формирование положительного сальдо повлияли отдельные виды услуг: транспортные услуги (положительное сальдо 4 144,6 млн долларов), услуги по переработке материальных ресурсов (1 112 млн долларов), услуги в сфере телекоммуникации, компьютерные и информационные услуги (1 159,2 млн долларов).

Как сообщали Українські Новини, в январе-сентябре 2016 года экспорт услуг превысил импорт на 3 219,7 млн долларов.

В 2015 году экспорт услуг превысил импорт на 4 406,7 млн долларов.

Экспорт-импорт услуг в 2016 году, млн долларов США: