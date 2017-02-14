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Топливно-энергетический комплекс
В 2016 сальдо внешней торговли услугами составило $4,3 млрд
16:46 14.02.2017 |
В 2016 году экспорт услуг превысил импорт на 4 326,7 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, экспорт услуг в 2016 году составил 9 631,4 млн долларов, уменьшившись на 1,1% по сравнению с 2015 годом.
Импорт услуг составил 5 304,7 млн долларов, уменьшившись на 4% по сравнению с 2016 годом.
На формирование положительного сальдо повлияли отдельные виды услуг: транспортные услуги (положительное сальдо 4 144,6 млн долларов), услуги по переработке материальных ресурсов (1 112 млн долларов), услуги в сфере телекоммуникации, компьютерные и информационные услуги (1 159,2 млн долларов).
Как сообщали Українські Новини, в январе-сентябре 2016 года экспорт услуг превысил импорт на 3 219,7 млн долларов.
В 2015 году экспорт услуг превысил импорт на 4 406,7 млн долларов.
Экспорт-импорт услуг в 2016 году, млн долларов США:
Экспорт
Импорт
|2016
|в % к 2015
|2016
|в % к 2015
|Услуги, всего
|9 631,4
|98,9
|5 304,7
|96,0
|Услуги по переработке материальных ресурсов
|1 117,3
|103,6
|5,3
|8,3
|Услуги для переработки товаров во внутренней экономике
|8,5
|45,2
|0,1
|-
|Услуги для переработки товаров за границей
|1 108,8
|104,7
|5,2
|8,2
|Услуги по ремонту и техобслуживанию, не отнесенные к другим категориям
|223,5
|116,3
|90,1
|105,1
|Транспортные услуги, в том числе
|5 264,2
|100,0
|1 119,6
|97,1
|Морской транспорт, всего
|650,0
|88,3
|137,8
|71,9
|Речной транспорт, всего
|30,2
|67,9
|0,3
|54,3
|Воздушный транспорт, всего
|878,0
|102,9
|347,0
|74,3
|Железнодорожный транспорт, всего
|549,6
|73,2
|257,0
|89,6
|Автомобильный транспорт, всего
|233,6
|93,8
|108,7
|118,3
|Трубопроводный транспорт
|2 630,6
|116,5
|242,3
|246,9
|Передача электроэнергии
|2,3
|43,2
|-
|-
|Другой транспорт
|261,5
|76,5
|20,7
|182,2
|Услуги почтовой и курьерской службы
|28,3
|119,5
|5,8
|100,6
|Путешествия
|220,9
|109,9
|574,4
|96,1
|Строительные услуги
|293,3
|100,6
|59,8
|148,5
|Страховые услуги
|51,9
|112,6
|118,5
|160,1
|Финансовые услуги
|83,1
|43,6
|559,8
|64,0
|Роялти и лицензионные услуги
|28,6
|56,2
|312,0
|103,4
|Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги
|1 569,2
|99,0
|410,0
|74,8
|Телекоммуникационные услуги
|253,5
|71,9
|149,9
|54,1
|Компьютерные услуги
|1 105,5
|110,9
|181,2
|94,3
|Информационные услуги
|210,2
|89,2
|78,9
|99,7
|Деловые услуги, всего
|765,3
|93,7
|786,3
|109,3
|Услуги исследования и разработки
|153,1
|106,9
|23,6
|165,9
|Профессиональные и консалтинговые услуги
|324,1
|94,9
|341,1
|106,0
|Научные и технические услуги
|151,0
|79,9
|64,1
|50,4
|Обработка и устранения загрязнения окружающей среды
|-
|-
|167,3
|199,6
|Услуги сельского хозяйства и услуги добычи
|6,6
|132,2
|6,3
|88,8
|Услуги операционного лизинга
|30,9
|71,9
|95,4
|138,0
|Услуги, связанные с торговлей, и посреднические услуги
|47,9
|105,4
|56,4
|87,8
|Другие деловые услуги
|51,6
|104,4
|32,3
|101,2
|Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха, всего
|10,4
|66,0
|6,1
|73,4
|Другие государственные услуги
|3,6
|82,6
|1 262,9
|119,5
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