В 2016 году импорт товаров превысил экспорт на 2 885,8 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В течение 2016 года сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 496,5 млн долларов по сравнению с 2015 годом (за 2015 год положительное сальдо составило 610,7 млн долларов).

Экспорт товаров в 2016 году составил 36 362,8 млн долларов, при этом он сократился на 4,6%, или на 1 764,3 млн долларов по сравнению с 2015 годом.

Импорт товаров в 2016 году составил 39 248,6 млн долларов, увеличившись на 4,6%, или на 1 732,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе-ноябре 2016 года импорт товаров превысил экспорт на 2 324,3 млн долларов.

В 2015 году экспорт товаров превысил импорт на 632,5 млн долларов.

В течение 2015 года сальдо торговли товарами улучшилось на 1 159,5 млн долларов по сравнению с 2014 годом (в 2014 году отрицательное сальдо составило 527 млн долларов).