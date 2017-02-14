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Топливно-энергетический комплекс
В 2016 отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $2 885,8 млн
16:42 14.02.2017 |
В 2016 году импорт товаров превысил экспорт на 2 885,8 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
В течение 2016 года сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 496,5 млн долларов по сравнению с 2015 годом (за 2015 год положительное сальдо составило 610,7 млн долларов).
Экспорт товаров в 2016 году составил 36 362,8 млн долларов, при этом он сократился на 4,6%, или на 1 764,3 млн долларов по сравнению с 2015 годом.
Импорт товаров в 2016 году составил 39 248,6 млн долларов, увеличившись на 4,6%, или на 1 732,2 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в январе-ноябре 2016 года импорт товаров превысил экспорт на 2 324,3 млн долларов.
В 2015 году экспорт товаров превысил импорт на 632,5 млн долларов.
В течение 2015 года сальдо торговли товарами улучшилось на 1 159,5 млн долларов по сравнению с 2014 годом (в 2014 году отрицательное сальдо составило 527 млн долларов).
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