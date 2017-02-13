Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНЬО) от 27 января 2017 года "Основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год и 2018, 2019 годы".

Соответствующий указ президента Украины №31/2017 обнародован на официальном сайте главы Украинского государства в понедельник, 13 февраля 2017 года.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, П.Порошенко возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 27 января 2017 года на заседании СНБО были одобрены основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год и прогнозные показатели на следующие два года.

Так, решением СНБО Украины правительству поручено утвердить одобренные на заседании основные показатели государственного оборонного заказа с учетом расходов, предусмотренных бюджетом на текущий год.

Среди определенных в гособоронзаказе приоритетов: разработка и производство новых образцов вооружения и военной техники, развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, увеличение объема государственных гарантий по кредитам и упрощение механизма их получения для субъектов хозяйствования, которые привлекаются к выполнению гособоронзаказа.

Гособоронзаказом, в частности, предусмотрено обеспечить Вооруженные силы Украины и другие военизированные формирования новым перспективным вооружением и военной техникой: современными ракетными и артиллерийскими системами, бронированными ракетными катерами, беспилотными летательными аппаратами, бронетанковой техникой, средствами радиоэлектронной борьбы и радиолокации, современными средствами связи и управления, комплексами разведки для артподразделений, средствами наблюдения, прицеливания и ночного видения, планируется также модернизация самолетов, вертолетов и другой военной техники и тому подобное.

Кроме того, решением СНБО Украины предусмотрено начать "Государственную целевую программу создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года.

Кабмину Украины поручено, с учетом недофинансирования гособоронзаказа в 2016 году, внести соответствующие коррективы в "Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники на период до 2020 года".

