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Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно основных показателей гособоронзаказа на 2017г и 2018-2019гг
19:44 13.02.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНЬО) от 27 января 2017 года "Основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год и 2018, 2019 годы".
Соответствующий указ президента Украины №31/2017 обнародован на официальном сайте главы Украинского государства в понедельник, 13 февраля 2017 года.
Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, П.Порошенко возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщалось, 27 января 2017 года на заседании СНБО были одобрены основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год и прогнозные показатели на следующие два года.
Так, решением СНБО Украины правительству поручено утвердить одобренные на заседании основные показатели государственного оборонного заказа с учетом расходов, предусмотренных бюджетом на текущий год.
Среди определенных в гособоронзаказе приоритетов: разработка и производство новых образцов вооружения и военной техники, развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, увеличение объема государственных гарантий по кредитам и упрощение механизма их получения для субъектов хозяйствования, которые привлекаются к выполнению гособоронзаказа.
Гособоронзаказом, в частности, предусмотрено обеспечить Вооруженные силы Украины и другие военизированные формирования новым перспективным вооружением и военной техникой: современными ракетными и артиллерийскими системами, бронированными ракетными катерами, беспилотными летательными аппаратами, бронетанковой техникой, средствами радиоэлектронной борьбы и радиолокации, современными средствами связи и управления, комплексами разведки для артподразделений, средствами наблюдения, прицеливания и ночного видения, планируется также модернизация самолетов, вертолетов и другой военной техники и тому подобное.
Кроме того, решением СНБО Украины предусмотрено начать "Государственную целевую программу создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года.
Кабмину Украины поручено, с учетом недофинансирования гособоронзаказа в 2016 году, внести соответствующие коррективы в "Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники на период до 2020 года".
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