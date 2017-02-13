Рынок бытовой техники и электроники в Украине в 2016 году вырос на 21,6% по сравнению с 2015 годом - до 58,3 млрд грн, сообщила компания GfK Ukraine со ссылкой на индекс мониторинга бытовой техники и электроники GfK Temax Ukraine.

Согласно ему, позитивную динамику демонстрировали все секторы, кроме сектора фотокамер.

Наилучшие результаты продемонстрировал сектор телекоммуникационного оборудования, выросший на 40,5% - до 18,36 млрд грн. Драйверами сегмента стали смартфоны, смарт-часы и фитнес-браслеты.

Сектор крупной бытовой техники увеличился на 22,% (до 12,127 млрд грн). Положительные результаты показали все продукты сектора, больше всего - продажи сушильных машин, меньше всего - вытяжек.

Сектор малой бытовой техники вырос на 10%. Наиболее позитивную динамику показали продажи кофемашин и пылесосов.

Сектор бытовой электроники вырос на 13,2% (до 7,72 млрд грн). Драйвером этой категории стали телевизоры. Увеличение популярности экшн-камер и портативных колонок обеспечило положительную динамику продаж групп видеокамер, миниколонок и док-станций для мобильных устройств.

Рынок офисной техники вырос на 15,5% (до 880 млг грн). "Выросли ключевые категории МФУ и принтеров, что свидетельствует о восстановлении рынка", - отмечается в отчете.

За указанный период рынок IT-техники достиг отметки 13,503 млрд грн, что на 12,% выше показателя 2015 года.

В 2016 году сектор фотокамер в стране сократился на 11,1% по сравнению с 2015 годом. Объем рынка составил 598 млн грн.

Вместе с тем в четвертом квартале 2016 года рынок бытовой техники и электроники в Украине составил 20 млрд грн, что обеспечило 30%-ный рост относительно четвертого квартала 2015 года. Почти все рынки демонстрировали положительную динамику продаж, за исключением фототехники, продажи которой продолжают сокращаться. Наиболее позитивную динамику показали секторы телекоммуникационного оборудования - на 40%, бытовой электроники - на 41,9, крупной бытовой техники - на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

GfK Ukraine - украинская исследовательская компания, которая изучает рынки в Украине, Молдове и Беларуси. Входит в международную исследовательскую сеть GFK Group - четвертую по размерам исследовательскую группу в мире.

