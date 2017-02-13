Национальный банк прогнозирует получение следующего транша от Международного валютного фонда в сумме 1 млрд долларов в конце февраля - начале марта.

Об этом в интервью международному агентству Bloomberg заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, передают Українські Новини.

По ее словам, Украина подпишет меморандум с МВФ в течение нескольких дней.

Гонтарева прогнозирует, что транш может поступить в конце февраля - начале марта, после того как совет директоров МВФ утвердит его.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года глава Национального банка Валерия Гонтарева заявляла о возможном получении следующего транша от МВФ в январе.

В середине января, после проведенных переговоров с руководством МВФ в Давосе (Швейцария), министр финансов Данилюк заявил о переносе предоставления Украине транша на начало февраля.

Позже он заявил, что необходимо обсудить несколько технических деталей для получения денежных средств.