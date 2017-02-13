Украина 9 февраля направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) требование о создании группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничениях транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны - Казахстан и Кыргызстан (DS512 "Россия - мероприятия по транзитному движению"), сообщило Минэкономразвития Украины в понедельник.

"Мы глубоко убеждены, что торговая агрессия РФ, в том числе неправомерные действия по ограничению транзита (а де-факто - почти полный запрет) из Украины в третьи страны должны получить объективную оценку экспертов ВТО и, безусловно, должны быть отменены. Мы верим в обоснованность нашей позиции, будем прилагать все усилия для ее доказательства", - приводится в пресс-релизе комментарий заместителя министра - торгового представителя Украины Натальи Никольской.

Она напомнила, что с момента применения ограничительных мер, которые обжалуются, экспорт товаров из Украины в страны Центральной/Восточной Азии в 2016 году снизился на 38,3% по сравнению с 2015 годом. В целом МЭРТ оценивает потери экспорта товаров за минувший год в Казахстан (ограничения применяются с начала 2016 года) и Киргизстан (ограничения применяются со второй половины 2016 года) более чем в $400 млн,

"По оценкам экспертов, около 79% экспортных поставок из Украины в Казахстан и 95% в Киргизстан пострадали от ограничений и частичного запрета со стороны РФ", - говорится в пресс-релизе.

МЭРТ напоминает, что в рамках работы по противодействию агрессии РФ в торговой сфере и с целью защиты интересов Украины и отечественных экспортеров ведомство в прошлом году начало процесс урегулирования спора в рамках ВТО в отношении упомянутых ограничений и 14 сентября направило требование о консультациях. Поскольку на первом этапе (проведенных 10 ноября консультаций) РФ не готова была к урегулированию спора и не приняла меры по отмене неправомерных, дискриминационных и экономически необоснованных ограничений в сфере транзита, украинская сторона направила в ВТО требование создать группу экспертов для начала следующего этапа рассмотрения спора - рассмотрения дела по существу.

Минэкономразвития подчеркивает, что позиция Украины для рассмотрения этого дела основывается на четких юридических аргументах и подкреплена бесспорными доказательствами, что обеспечивает поддержку этой позиции ключевыми зарубежными партнерами, среди которых, в первую очередь, ЕС и США.

"Иск об ограничении транзита стал уже вторым иском Украины в ВТО против РФ за последнее время. Сейчас осуществляется сбор материалов для подготовки следующего иска, который будет охватывать многочисленные запреты и ограничения на импорт украинских товаров в РФ", - говорится в сообщении украинского ведомства.

Как сообщалось, орган по урегулированию споров ВТО по требованию Украины 16 декабря 2016 года принял решение создать группу экспертов для рассмотрения спора в отношении неправомерных ограничительных мер РФ к импорту вагонов и железнодорожного оборудования из Украины.

