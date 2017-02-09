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МВФ по-прежнему ожидает скорейшей доработки меморандума сотрудничества с Украиной
18:13 09.02.2017 |
Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему ожидает скорейшей доработки меморандума о сотрудничестве с Украиной, после чего определится с датой заседания Совета директоров по вопросу третьего пересмотра программы EFF, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.
"Мы продолжаем общение с властями страны по некоторым оставшимся вопросам, в частности, относительно временных графиков дальнейших действий. Как только документ будет доработан, предложение завершить очередной пересмотр программы EFF будет представлено Совету директоров Фонда в ближайшие недели", - повторил он в четверг ранее произносимые слова во время традиционного пресс-брифинга в Вашингтоне.
По словам представителя МВФ, во время пересмотра программы Совет директоров также рассмотрит доклад по Украине в рамках IV статьи устава МВФ (сбор и обсуждение экономической и финансовой информации по стране).
Кроме того, Д.Райс прокомментировал заявление вице-премьера Украины Павла Розенко об отказе от повышения пенсионного возраста в переговорах с МВФ.
"Власти Украины согласились с необходимостью проведения широкомасштабной пенсионной реформы для гарантирования устойчивости пенсионной системы, способной обеспечить достойные выплаты. Это включает изучение всех возможностей по развитию современной и справедливой системы, с четкими правилами, которые предполагают поощрение за продолжительный стаж работы", - сказал он.
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