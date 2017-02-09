Динамика потребительских цен в январе 2017 года была близка к прогнозируемой, центробанк по итогам года ожидает инфляцию в пределах установленного ранее ориентира - 8%+/-2 процентных пункта (п. п.), сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

"Незначительное ускорение годовой инфляции в январе было ожидаемым и произошло на фоне увеличения производственных расходов, роста сырьевых цен на мировых рынках, в том числе на нефть и продукты питания, а также ослабления гривни в конце 2016 года и в первой половине января 2017 года. В дальнейшем Нацбанк ожидает замедление инфляции к концу 2017 года до 9,1%, что будет соответствовать целевому диапазону 8%+/-2 п.п.", - прокомментировал обнародованные днем ранее статданные НБУ.

Как сообщалось, НБУ в конце января повысил прогноз инфляции на 2017 год до 9,1% с 8%, прежде всего, из-за роста минимальной зарплаты с начала года с 1600 до 3200 грн в месяц.

Это решение правительства отразится на уровне инфляции как непосредственно через увеличение потребительского спроса населения, преимущественно на производственные товары, и себестоимость продукции, так и опосредованно на инфляционные ожидания украинцев, объясняет центробанк.

В то же время регулятор ожидает инфляцию в пределах установленного ранее ориентира - 8%+/-2 п. п. в 2017 году, 6%+/-2 п. п. в 2018 году.

Нацбанк отмечает, что дезинфляционный тренд будет обеспечен за счет сдержанной монетарной и фискальной политики, а также благодаря существенному сокращению темпов роста административных тарифов.

