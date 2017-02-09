Международный валютный фонд (МВФ) пообещал провести в Украине публичную конференцию для обсуждения итогов нынешней антикризисной программы после ее завершения. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард взяла на себя такое обязательство в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне в среду. Она пояснила, что то же самое в свое время было сделано для Латвии и Ирландии.

"Мы проведем в Украине публичную конференцию, - сказала Лагард. - Чтобы можно было устроить публичные дебаты с участием представителей украинского академического мира, а также, будем надеяться, экономистов из других стран и некоторых лидеров МВФ, много работавших над этой программой. Чтобы можно было извлечь уроки, чему-то научиться в результате этого процесса, оценить сделанное и, возможно, покритиковать недоделанное".

Повальное бедствие

Украинская тема была одной из доминирующих в дискуссии в среду. В частности, еще по ходу вступительного слова Лагард привела Украину в качестве примера страны, где "коррупция приобрела масштабы повального бедствия". "Мы сказали властям, что неотъемлемой составной частью усилий по оздоровлению экономики должны быть меры и институты по борьбе с коррупцией", - заявила административный руководитель Фонда, добавив, что в Киеве, "к счастью, с этим согласились". Правда, она подчеркнула, что борьба с коррупцией должна вестись не "на бумаге", а в реальной жизни, что "нужно нечто более надежное, чем система, при которой президент, премьер-министр и глава парламента назначают своих друзей" для работы на данном направлении.

Позже Лагард задали несколько вопросов об Украине, в том числе и в российском контексте. В ответ она прежде всего припомнила, как в ходе своей первой поездки в Россию в качестве директора-распорядителя МВФ "была приятно удивлена", когда Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента страны, "благодарил МВФ за ту роль, которую Фонд сыграл в оказании помощи его стране в 1990-х годах". Далее она подчеркнула, что любая страна, даже самая крупная, не заинтересована в том, чтобы у нее была общая граница с экономикой, "которая не функционирует, а находится в плачевном состоянии".

Лагард, по ее словам, надеется, что Украина с помощью МВФ сможет в экономическом отношении "стоять на своих ногах и двигаться самостоятельно, уменьшить уровень коррупции и иметь больше уважения к власти закона, больше экономического процветания". Она также рассчитывает, что роль Фонда в оказании помощи Киеву будет со временем оценена по достоинству.

Сейчас, по словам директора-распорядителя, МВФ "движется к завершению" очередного обзора украинской антикризисной программы, необходимого для выделения очередного транша кредитной поддержки. Однако, конкретных сроков она не назвала и даже не смогла точно припомнить, о каком по счету обзоре идет речь. Впрочем, она отметила, что нынешняя украинская программа - долгожитель сравнительно с предыдущими, срывавшимися после одного-двух обзоров.

Вопрос о Молдавии

В конце выступления Лагард спросили в схожем контексте и о Молдавии. Она в ответ сказала, что эта страна "пережила большие потрясения из-за коррупции", в центре которых находились "определенные банки", и что МВФ призывает "к санации данного сектора".

"Если будет сочтено полезным устроить конференцию по таким вопросам, то мы, конечно, могли бы рассмотреть возможность ее организации", - сказала руководитель Фонда. Особой уверенности в ее голосе при этом не звучало, и она ссылалась на необходимость для нее посоветоваться на этот счет "со своей командой".