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Григол Катамадзе: Все частичные изменения, в том числе повышение минимальной зарплаты, не выведут украинскую экономику из тени

09:27 09.02.2017 |

Экономика

 Татьяна Омельченко, Деловая столица

Глава Ассоциации налогоплательщиков Украины, экс-посол Грузии в Украине рассказал "ДС", что мешает экономике Украины быстро расти.

ДС Как влияют на условия работы бизнеса ежегодные налоговые реформы?

Г.К. Действующая налоговая система Украины не соответствует нынешним реалиям страны и не дает развиваться бизнесу. Такой вывод я сделал за время работы в АНПУ, а также встречаясь с украинскими предпринимателями.

ДС А в чем проблема?

Г.К. Налоговый кодекс и закон о госбюджете предусматривают, что изменения в налоговое законодательство нельзя вносить позже, нежели за шесть месяцев до нового фискального года. А в 2014-2016 годах они вносились в конце декабря и вступали в силу 1 января. В итоге, они не могут быть успешными. И только это уже отрицательно влияет на бизнес, ибо он не может подготовиться за новогоднюю ночь к налоговым изменениям.

ДС Что подразумевается под "гибкостью"?

Г.К. Когда меняются экономические условия, а также политическая ситуация в стране и вне ее, налоговая система должна быстро адаптироваться к новым реалиям. А в Украине наоборот - правительство меняет правила игры, и бизнесу (в том числе всем гражданам) приходится к этому приспосабливаться. И пока в Украине не будет так, как в цивилизованном обществе, страна будет топтаться на месте. Я не сторонник огульной критики. К тому же ГФС работает в рамках налогового законодательства, проблема в том, что в нем не прописаны четкие нормы. Результат - постоянная чехарда с изменениями, за которыми бизнес и граждане не поспевают. И это создает условия ГФС действовать так, как сейчас.

ДС В чем собственно проблема?

Г.К. В чрезмерной фискализации, это основа коррупции, в нагрузке на ФОП, зарплатах "в конвертах", а также в том, что более 50% экономики пребывает в тени. Ввиду этого не развивается малый и средний бизнес (его доля в ВВП 10-15%). Зато в Польше, экономика которой 25 лет назад находилась в ужасном состоянии, более 60% удельного веса ВВП страны составляет малый и средний бизнес. А в Англии - 97%! Поэтому АНПУ в 2016 году приняла решение о подготовке проекта Либерального налогового кодекса.

ДС Как вы его видите?

Г.К. Декларирование всего, что есть на руках у населения (движимое и недвижимое имущество, средства и т. д.), без уплаты налога и уголовно-административного преследования. По статистике, на руках у украинцев находится $60-100 млрд. То есть эти деньги находятся в тени и не облагаются налогом. А задекларированные средства дадут возможность стране развиваться, и банки не будут "падать". Если же физлицо за полгода не подаст декларацию - это уже его ответственность перед государством.

ДС И как будет выглядеть процесс декларирования?

Г.К. Нужно создать новую Службу финансовых расследований (в подчинении министра финансов, со штатом 6000 человек), которая будет заниматься аналитикой и отслеживать, живет ли человек по задекларированным доходам.

ДС И какие еще новшества Вы предлагаете?

Г.К. Например, объединение подоходного налога физлиц и ЕСВ в единый и постепенное уменьшение его ставки: в 2018 году - 32%, в 2019-м - 28%, в 2020-м - 20%.

Сейчас бизнесу невыгодно реинвестировать в Украину. Посему местные предприниматели выводят капитал в офшоры и т. д. А в стране нужно создать экономические условия немного лучше, чем в соседних странах.

Если говорить об инвестициях, то для Украины главный инвестор - ее граждане, на руках которых находится, по разным оценкам, от $60-100 млрд. Если говорить о внешних глобальных инвесторах, то они не придут сюда, пока не будет понятных и привлекательных правил игры. Инвесторов отпугивает не столько война на Донбассе, как непрозрачная налоговая и судебная системы, незащищенность инвестиций. К тому же важный аргумент не в пользу Украины - регулярный вывод национального капитала за границу. Естественно, любого инвестора это насторожит.

ДС Как решают подобную проблему в Грузии?

Г.К. Действующее грузинское правительство запустило в 2015 году программу "Произведи в Грузии". Мои друзья взяли кредит в коммерческом банке под 9% годовых, приобрели за рубежом оборудование для бизнеса и пришли со своим проектом предприятия в министерство экономики Грузии. В течение недели минэкономики утвердило проект, бесплатно выделив земельный участок в Тбилиси, который после реализации программы перейдет в их собственность. Кроме того, по условиям программы 8 из 9% (в течение первых двух лет) оплачивает государство, и эти деньги производитель не возвращает. Поэтому таких предприятий в Грузии стало появляться много. И еще один момент. С 1 января 2017 года в силу вступил закон, согласно которому при реинвестировании капитала в национальное производство бизнес освобождается от уплаты налога на прибыль.

ДС Теперь понятно, почему "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" повторно побеждает на выборах...

Г.К. Именно. Конечно, есть масса других ключевых моментов этой победы. Но только за названные мною можно было голосовать за нынешнее правительство. Почему в Украине нельзя принять такие изменения?

ДС Считается, что у нас война...

Г.К. Да, в Украине сегодня нестандартная ситуация. Значит, надо принимать нестандартные шаги. Ибо мелкими ежегодными изменениями страну не спасти! Разве нельзя принять решение: если бизнес реинвестирует полученную прибыль в развитие местного производства, он будет иметь преференции? Можно.

ДС Возвращаясь к Грузии, что Украина могла бы перенять из опыта проведения налоговой реформы?

Г.К. Откровенно говоря, не нужно ни у кого ничего заимствовать. И в этом отношении Грузия - хороший пример. Те же Дома юстиции - всецело грузинская идея. Их по стране более 20. В них человек может получить свыше 600 сервисов. Если говорить сугубо о позитивных моментах налоговой реформы в Грузии - это дерегуляция, либерализация, в частности, сокращение количества налогов и их ставок. Также Конституцией было закреплено, что увеличение налогов возможно лишь путем референдума.

ДС Среди наших чиновников распространено мнение, что в Украине низкий уровень налогообложения и налоги надо увеличивать, а в качестве примера ссылаются на ЕС...

Г.К. Перефразирую слова премьер-министра Владимира Гройсмана: тех, кто говорит об увеличении налогов и их количестве, нужно гнать в шею. Украина приглашает к себе польских и словацких советников по экономике. А они, когда вводили изменения в своих странах, проходили через дерегуляцию, уменьшение числа налогов и размеров налоговых ставок. Словакия, которая ранее не была крупным автопромышленником, сегодня - страна №1 (на душу населения), выпускающая автомобили. Это произошло, потому что правительство создало в стране особые экономические условия и привлекательные налоги. И мировые автобренды захотели именно там собирать свои машины.

ДС В Украине разве нельзя создать такие условия?

Г.К. Я думал, что в Украине поразмыслят над этим во время предвыборной президентской кампании в США, когда уже действующий президент Дональд Трамп говорил, что намерен акцентировать внимание на возвращении производства в страну. Украина должна думать о собственном производителе. Ибо чем больше производства и конкурентоспособной украинской продукции, тем выше экспорт, валютная выручка и т. д.

ДС Что ждет Украину в случае увеличения налогов и налогообложения?

Г.К. Экономика сразу рухнет. Но если изменения, о которых я рассказал, не сделать вовремя, потом будет поздно. Если же успеем, то к 2020 году будем жить в совершенно новой стране.

ДС Сокращение уровня налогообложения приведет к падению доходов бюджета, как говорят фискалы, "бюджет недополучит". Предусмотрены компенсаторы?

Г.К. Верно, но по нашим расчетам провал будет лишь в течение полугода. А потом за счет оборота и развития бизнеса бюджет станет быстро пополняться. Но за этот 2017 год государство должно "избавиться" от крупных предприятий (которыми не умеет управлять) - то есть отдать их на приватизацию. Тем самым оно создаст "подушку" экономической безопасности на время проблемного периода. Так поступают в развитых государствах.

ДС Правительство и руководство ГФС декларировало, что повышение обязательного уровня минимальной зарплаты поможет победить теневую экономику. Полагаете, сработает?

Г.К. Все частичные изменения, в том числе повышение минимальной зарплаты, не выведут украинскую экономику из тени. Я не являюсь оголтелым критиком, скорее, наоборот, но уверен: без принятия новых правил игры в виде нового Налогового кодекса небольшие поправки ситуацию не поменяют. К примеру, когда уменьшали ЕСВ, ассоциация сказала, что это не решение проблемы. Так и вышло: зарплаты "в конвертах" остались. А теперь опять появляется возможность чрезмерной фискализации. Нынче можно на любое предприятие наложить штраф, но это не решит проблему.

ДС А есть ли будущее у упрощенки?

- Если мы будем иметь либеральные Налоговый кодекс и налоги, то говорить об упрощенке и отдельных преференциях - некорректно. Это не создает равных конкурентных условий для всех. В начале 1990-х годов, когда государство не могло выплачивать зарплаты, на законодательном уровне приняли решение о создании упрощенной налоговой системы, что дало возможность многим украинцам создавать небольшие предприятия и содержать свои семьи. Это было правильное решение. Но вскоре некоторые "предприимчивые" граждане стали этим злоупотреблять. Долгие годы и по сей день государство закрывает глаза на миллиардные обороты крупных и средних компаний, которые раздроблены на ЧП с целью минимизации налогов. А это тупик!

ДС То есть в идеале вы против упрощенки?

Г.К. Да. Но эту систему можно трансформировать в особый режим налогообложения с предоставлением субъектам предпринимательства статуса малого и микробизнеса.

ДС Что он подразумевает?

Г.К. Это физлица-предприниматели, осуществляющие лишь розничную продажу товаров с торговых мест на рынках, занимающиеся традиционными промыслами, осуществляющие хоздеятельность по предоставлению бытовых услуг населению. Штат микробизнеса максимум пять человек, а годовой объем - не более 1 млн грн. Ставка налога предлагается в размере 8% от минимальной зарплаты. Что касается малого бизнеса, этот статус могут иметь физлица-предприниматели, которые осуществляют хоздеятельность по предоставлению услуг населению и плательщикам (на которых распространяется особый режим налогообложения); и те, кто осуществляет производство или продажу товаров. Количество лиц, состоящих с ними в трудовых отношениях, одновременно не может превышать 25 человек, а годовой объем дохода - 5 млн грн. В этом случае предлагается ставка налога 3% от дохода. Причем субъектам малого бизнеса предоставляется право добровольной регистрации плательщиком НДС, но они должны применять регистраторы о расчетных операциях.

Кстати, вы спрашивали меня о налоговой реформе в Грузии. Думаете, легко было ввести те же кассовые аппараты? В стране проходили бунты! Но Служба доходов объявила лотерею на чек. Первая премия составляла $30 000, были и другие ценные призы. И это сработало! Люди, желая участвовать в лотерее, отоваривались у торговцев с кассовыми аппаратами.

ДС У нас тоже пытались их вводить.

Г.К. В Украине пошли другим путем: с применением "масок-шоу" и автоматов. И где кассовые аппараты? Их нет... А они должны быть повсеместно. Еще пример. В Украине создали патрульную службу. Но у патрульного должен быть терминал и кассовый аппарат, как в Грузии. Когда меня остановил грузинский полицейский за непристегнутый ремень, то оформил мой штраф за три минуты. С помощью кассового аппарата выдал чек, в котором указаны сроки оплаты и штрафные санкции в случае неуплаты или просрочки. Когда меня оштрафовала киевская патрульная служба за неправильную парковку, пришлось ждать 45 минут оформления всех процедур...

ДС У вас есть представление об идеальной налоговой системе?

Г.К. Ничего идеального не существует, так как жизнь идет вперед. Если кто-то думает, что можно провести реформу в течение года, а потом почивать на лаврах, - это не так. Реформа - это постоянное движение. И пока шло внедрение реформы, жизнь не стояла на месте. Соответственно, она стала устаревать. Приближенной к идеалу я бы назвал налоговую систему Сингапура. Но не надо мои слова интерпретировать однозначно и переносить сингапурскую специфику в украинские реалии. Точно так же, как нельзя утверждать, что налоговая система Польши (где сейчас высокие налоги) подойдет Украине. Ибо сегодняшняя Украина - это Польша 25 лет назад, в период глубочайшего кризиса.

Григол Катамадзе, глава Ассоциации налогоплательщиков Украины, экс-посол Грузии в Украине

Родился 12.08.1961 г. в Кутаиси (Грузия).

Образование: 1985 г. - окончил факультет международного права и международных отношений Киевского госуниверситета им. Т.Шевченко, кандидат юридических наук.

Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Карьера: 1985-1993 гг. - занимал ряд должностей в МВД Грузии; 1993-1994 гг. - замдиректора департамента внешнеэкономических связей МИД Грузии; 1995-1998 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посланник в Посольстве Грузии в Украине; 1998-2000 гг. - замминистра обороны Грузии по вопросам военной политики и международного военного сотрудничества; 2000-2007 гг. - Посол Грузии в Украине, (2001-2005 гг. - по совместительству Посол Грузии в Молдове и Румынии); 2007-2008 гг. - замминистра иностранных дел Грузии; февраль 2008 г. - директор по развитию международного бизнеса Банка Грузии, член наблюдательного совета БГ Банка, советник главы правления БГ Банка по вопросам частного банковского обслуживания; январь 2009 - январь 2013 гг. - Посол Грузии в Украине; сентябрь 2013 - январь 2014 гг. - советник по международным вопросам Восточно-европейской топливно-энергетической компании; август 2014 - апрель 2015 гг. - основатель и президент компании TNK Global Group (Грузия); с 29.05.2015 г. - глава АНПУ.

Семейное положение: женат, 2 детей и 4 внуков.

Увлечения: автомобили, театр и кино, любит строить.
 

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27.01 В Укра­ине с 1 ян­ва­ря все кан­ди­да­ты на долж­но­сти гос­служ­бы долж­ны по­да­вать е-де­кла­ра­ции

26.01 В Ки­е­ве уста­но­ви­ли 3700 ка­мер ви­део­на­блю­де­ния, еще 4000 - в про­цес­се

25.01 Элек­трон­ный би­лет в ки­ев­ском транс­пор­те по­явит­ся в кон­це 2017-го

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11:42 Пол­зу­чее на­ступ­ле­ние. Ко­гда ВСУ за­хва­тят трас­су "Бахмутка"

11:00 Как по­явил­ся "мо­биль­ный оператор" в Лу­ган­ске

08.02 Как Та­ру­та ре­шил стать кру­че Пин­чу­ка

08.02 Бер­лин анон­си­ро­вал пе­ре­го­во­ры по Укра­ине в "нор­манд­ском формате"

08.02 Не­же­ле­зо­бе­тон­ный "Оппоблок". Кто ре­шил по­дер­гать Ах­ме­то­ва за про­во­да "Укртелекома"

08.02 Бои за До­ку­ча­евск. Что де­ла­ют ВСУ

08.02 Как ОРДЛО под Ав­де­ев­кой мо­жет об­ру­шить свою эко­но­ми­ку

08.02 Ка­б­мин на­зна­чил гла­вой Нац­по­ли­ции на­чаль­ни­ка уг­ро­зыс­ка Кня­зе­ва

08.02 Ка­кой бу­дет вой­на на Дон­бас­се по­сле смер­ти Ги­ви

08.02 Ко­гда со­вет­ни­ки Са­вчен­ко нач­нут ле­пить из нее "гонимую"

08.02 Ко­гда и для че­го. От­ве­ты на 5 глав­ных во­про­сов о во­ен­ном по­ло­же­нии

07.02 За­чем "гибриды" сно­ва кош­ма­рят Ма­ри­у­поль

07.02 Бло­ка­да Дон­бас­са. Что успе­ли пе­ре­крыть Се­мен­чен­ко и ком­па­ния

07.02 Трамп за­явил, что в ре­аль­ной си­ту­а­ции в Укра­ине ему еще пред­сто­ит разо­брать­ся

07.02 Ти­мо­шен­ко: Трамп чет­ко по­ни­ма­ет про­ис­хо­дя­щее в Укра­ине и за­ве­рил в пол­ной под­держ­ке

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11:28 Ди­зай­ном BMW зай­мет­ся Ка­бан

08.02 Сте­ре­гу­щий день­ги: Фран­сис­ко Фер­нан­дес от­ве­ча­ет за со­хран­ность при­мер­но 4 трлн дол­ла­ров

08.02 SpaceX бу­дет за­пус­кать ра­ке­ты каж­дые две-три не­де­ли

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07.02 Луч­шая ав­то­мо­биль­ная ре­кла­ма фина­ла NFL

07.02 В 2016 гу­ду ки­бер­пре­ступ­ле­ния обо­шлись ми­ро­вой эко­но­ми­ке в $450 млрд

07.02 Ак­ци­о­не­ры про­тив Цу­кер­бер­га: кто и за­чем до­би­ва­ет­ся от­став­ки гла­вы Facebook

07.02 Twitter начнет уста­нав­ли­вать лич­но­сти агрес­сив­ных поль­зо­ва­те­лей

07.02 Lenovo пред­ста­ви­ла Yoga A12 — бюд­жет­ную Android-вер­сию но­ут­бу­ка Yoga Book

07.02 WPG пред­ста­ви­ла гра­фе­но­вый пор­та­тив­ный ак­ку­му­ля­тор ем­ко­стью 5000 мА•ч, ко­то­рый за­ря­жа­ет­ся за 10 ми­нут

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06.02 Google за­кры­ва­ет сер­вис пла­те­жей с по­мо­щью го­ло­са

06.02 Гла­ва Volkswagen объ­явил о кон­це эры да­ун­сай­зин­га

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08.02 Сте­ре­гу­щий день­ги: Фран­сис­ко Фер­нан­дес от­ве­ча­ет за со­хран­ность при­мер­но 4 трлн дол­ла­ров

07.02 Луч­шая ав­то­мо­биль­ная ре­кла­ма фина­ла NFL

01.02 Google обо­гна­ла Apple и ста­ла са­мым до­ро­гим брен­дом в ми­ре в 2016 г. - Brand Finance

24.01 Не­на­ви­ди­те свой офис? Пу­сти­те в не­го при­ро­ду

23.01 Имей­те в ви­ду: да­же раз­бо­га­тев, вы вряд ли от­ка­же­тесь от ра­бо­ты

20.01 Бу­дем ли мы жить до 100 лет - и ра­бо­тать всю жизнь?

19.01 Как ра­бо­та в от­кры­том офи­се вре­дит на­шей ум­ствен­ной де­я­тель­но­сти

12.01 Двух­лет­ний экс­пе­ри­мент по вве­де­нию ше­сти­ча­со­во­го ра­бо­че­го дня в Шве­ции по­до­шел к кон­цу. Ре­зуль­тат ока­зал­ся со­мни­тель­ным

06.01 Как циф­ро­вые тех­но­ло­гии из­ме­ни­ли ста­рые офис­ные тра­ди­ции

29.12 Apple воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых вли­я­тель­ных брен­дов

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

22.12 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

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