Татьяна Омельченко, Деловая столица

Глава Ассоциации налогоплательщиков Украины, экс-посол Грузии в Украине рассказал "ДС", что мешает экономике Украины быстро расти.

ДС Как влияют на условия работы бизнеса ежегодные налоговые реформы?

Г.К. Действующая налоговая система Украины не соответствует нынешним реалиям страны и не дает развиваться бизнесу. Такой вывод я сделал за время работы в АНПУ, а также встречаясь с украинскими предпринимателями.

ДС А в чем проблема?

Г.К. Налоговый кодекс и закон о госбюджете предусматривают, что изменения в налоговое законодательство нельзя вносить позже, нежели за шесть месяцев до нового фискального года. А в 2014-2016 годах они вносились в конце декабря и вступали в силу 1 января. В итоге, они не могут быть успешными. И только это уже отрицательно влияет на бизнес, ибо он не может подготовиться за новогоднюю ночь к налоговым изменениям.

ДС Что подразумевается под "гибкостью"?

Г.К. Когда меняются экономические условия, а также политическая ситуация в стране и вне ее, налоговая система должна быстро адаптироваться к новым реалиям. А в Украине наоборот - правительство меняет правила игры, и бизнесу (в том числе всем гражданам) приходится к этому приспосабливаться. И пока в Украине не будет так, как в цивилизованном обществе, страна будет топтаться на месте. Я не сторонник огульной критики. К тому же ГФС работает в рамках налогового законодательства, проблема в том, что в нем не прописаны четкие нормы. Результат - постоянная чехарда с изменениями, за которыми бизнес и граждане не поспевают. И это создает условия ГФС действовать так, как сейчас.

ДС В чем собственно проблема?

Г.К. В чрезмерной фискализации, это основа коррупции, в нагрузке на ФОП, зарплатах "в конвертах", а также в том, что более 50% экономики пребывает в тени. Ввиду этого не развивается малый и средний бизнес (его доля в ВВП 10-15%). Зато в Польше, экономика которой 25 лет назад находилась в ужасном состоянии, более 60% удельного веса ВВП страны составляет малый и средний бизнес. А в Англии - 97%! Поэтому АНПУ в 2016 году приняла решение о подготовке проекта Либерального налогового кодекса.

ДС Как вы его видите?

Г.К. Декларирование всего, что есть на руках у населения (движимое и недвижимое имущество, средства и т. д.), без уплаты налога и уголовно-административного преследования. По статистике, на руках у украинцев находится $60-100 млрд. То есть эти деньги находятся в тени и не облагаются налогом. А задекларированные средства дадут возможность стране развиваться, и банки не будут "падать". Если же физлицо за полгода не подаст декларацию - это уже его ответственность перед государством.

ДС И как будет выглядеть процесс декларирования?

Г.К. Нужно создать новую Службу финансовых расследований (в подчинении министра финансов, со штатом 6000 человек), которая будет заниматься аналитикой и отслеживать, живет ли человек по задекларированным доходам.

ДС И какие еще новшества Вы предлагаете?

Г.К. Например, объединение подоходного налога физлиц и ЕСВ в единый и постепенное уменьшение его ставки: в 2018 году - 32%, в 2019-м - 28%, в 2020-м - 20%.

Сейчас бизнесу невыгодно реинвестировать в Украину. Посему местные предприниматели выводят капитал в офшоры и т. д. А в стране нужно создать экономические условия немного лучше, чем в соседних странах.

Если говорить об инвестициях, то для Украины главный инвестор - ее граждане, на руках которых находится, по разным оценкам, от $60-100 млрд. Если говорить о внешних глобальных инвесторах, то они не придут сюда, пока не будет понятных и привлекательных правил игры. Инвесторов отпугивает не столько война на Донбассе, как непрозрачная налоговая и судебная системы, незащищенность инвестиций. К тому же важный аргумент не в пользу Украины - регулярный вывод национального капитала за границу. Естественно, любого инвестора это насторожит.

ДС Как решают подобную проблему в Грузии?

Г.К. Действующее грузинское правительство запустило в 2015 году программу "Произведи в Грузии". Мои друзья взяли кредит в коммерческом банке под 9% годовых, приобрели за рубежом оборудование для бизнеса и пришли со своим проектом предприятия в министерство экономики Грузии. В течение недели минэкономики утвердило проект, бесплатно выделив земельный участок в Тбилиси, который после реализации программы перейдет в их собственность. Кроме того, по условиям программы 8 из 9% (в течение первых двух лет) оплачивает государство, и эти деньги производитель не возвращает. Поэтому таких предприятий в Грузии стало появляться много. И еще один момент. С 1 января 2017 года в силу вступил закон, согласно которому при реинвестировании капитала в национальное производство бизнес освобождается от уплаты налога на прибыль.

ДС Теперь понятно, почему "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" повторно побеждает на выборах...

Г.К. Именно. Конечно, есть масса других ключевых моментов этой победы. Но только за названные мною можно было голосовать за нынешнее правительство. Почему в Украине нельзя принять такие изменения?

ДС Считается, что у нас война...

Г.К. Да, в Украине сегодня нестандартная ситуация. Значит, надо принимать нестандартные шаги. Ибо мелкими ежегодными изменениями страну не спасти! Разве нельзя принять решение: если бизнес реинвестирует полученную прибыль в развитие местного производства, он будет иметь преференции? Можно.

ДС Возвращаясь к Грузии, что Украина могла бы перенять из опыта проведения налоговой реформы?

Г.К. Откровенно говоря, не нужно ни у кого ничего заимствовать. И в этом отношении Грузия - хороший пример. Те же Дома юстиции - всецело грузинская идея. Их по стране более 20. В них человек может получить свыше 600 сервисов. Если говорить сугубо о позитивных моментах налоговой реформы в Грузии - это дерегуляция, либерализация, в частности, сокращение количества налогов и их ставок. Также Конституцией было закреплено, что увеличение налогов возможно лишь путем референдума.

ДС Среди наших чиновников распространено мнение, что в Украине низкий уровень налогообложения и налоги надо увеличивать, а в качестве примера ссылаются на ЕС...

Г.К. Перефразирую слова премьер-министра Владимира Гройсмана: тех, кто говорит об увеличении налогов и их количестве, нужно гнать в шею. Украина приглашает к себе польских и словацких советников по экономике. А они, когда вводили изменения в своих странах, проходили через дерегуляцию, уменьшение числа налогов и размеров налоговых ставок. Словакия, которая ранее не была крупным автопромышленником, сегодня - страна №1 (на душу населения), выпускающая автомобили. Это произошло, потому что правительство создало в стране особые экономические условия и привлекательные налоги. И мировые автобренды захотели именно там собирать свои машины.

ДС В Украине разве нельзя создать такие условия?

Г.К. Я думал, что в Украине поразмыслят над этим во время предвыборной президентской кампании в США, когда уже действующий президент Дональд Трамп говорил, что намерен акцентировать внимание на возвращении производства в страну. Украина должна думать о собственном производителе. Ибо чем больше производства и конкурентоспособной украинской продукции, тем выше экспорт, валютная выручка и т. д.

ДС Что ждет Украину в случае увеличения налогов и налогообложения?

Г.К. Экономика сразу рухнет. Но если изменения, о которых я рассказал, не сделать вовремя, потом будет поздно. Если же успеем, то к 2020 году будем жить в совершенно новой стране.

ДС Сокращение уровня налогообложения приведет к падению доходов бюджета, как говорят фискалы, "бюджет недополучит". Предусмотрены компенсаторы?

Г.К. Верно, но по нашим расчетам провал будет лишь в течение полугода. А потом за счет оборота и развития бизнеса бюджет станет быстро пополняться. Но за этот 2017 год государство должно "избавиться" от крупных предприятий (которыми не умеет управлять) - то есть отдать их на приватизацию. Тем самым оно создаст "подушку" экономической безопасности на время проблемного периода. Так поступают в развитых государствах.

ДС Правительство и руководство ГФС декларировало, что повышение обязательного уровня минимальной зарплаты поможет победить теневую экономику. Полагаете, сработает?

Г.К. Все частичные изменения, в том числе повышение минимальной зарплаты, не выведут украинскую экономику из тени. Я не являюсь оголтелым критиком, скорее, наоборот, но уверен: без принятия новых правил игры в виде нового Налогового кодекса небольшие поправки ситуацию не поменяют. К примеру, когда уменьшали ЕСВ, ассоциация сказала, что это не решение проблемы. Так и вышло: зарплаты "в конвертах" остались. А теперь опять появляется возможность чрезмерной фискализации. Нынче можно на любое предприятие наложить штраф, но это не решит проблему.

ДС А есть ли будущее у упрощенки?

- Если мы будем иметь либеральные Налоговый кодекс и налоги, то говорить об упрощенке и отдельных преференциях - некорректно. Это не создает равных конкурентных условий для всех. В начале 1990-х годов, когда государство не могло выплачивать зарплаты, на законодательном уровне приняли решение о создании упрощенной налоговой системы, что дало возможность многим украинцам создавать небольшие предприятия и содержать свои семьи. Это было правильное решение. Но вскоре некоторые "предприимчивые" граждане стали этим злоупотреблять. Долгие годы и по сей день государство закрывает глаза на миллиардные обороты крупных и средних компаний, которые раздроблены на ЧП с целью минимизации налогов. А это тупик!

ДС То есть в идеале вы против упрощенки?

Г.К. Да. Но эту систему можно трансформировать в особый режим налогообложения с предоставлением субъектам предпринимательства статуса малого и микробизнеса.

ДС Что он подразумевает?

Г.К. Это физлица-предприниматели, осуществляющие лишь розничную продажу товаров с торговых мест на рынках, занимающиеся традиционными промыслами, осуществляющие хоздеятельность по предоставлению бытовых услуг населению. Штат микробизнеса максимум пять человек, а годовой объем - не более 1 млн грн. Ставка налога предлагается в размере 8% от минимальной зарплаты. Что касается малого бизнеса, этот статус могут иметь физлица-предприниматели, которые осуществляют хоздеятельность по предоставлению услуг населению и плательщикам (на которых распространяется особый режим налогообложения); и те, кто осуществляет производство или продажу товаров. Количество лиц, состоящих с ними в трудовых отношениях, одновременно не может превышать 25 человек, а годовой объем дохода - 5 млн грн. В этом случае предлагается ставка налога 3% от дохода. Причем субъектам малого бизнеса предоставляется право добровольной регистрации плательщиком НДС, но они должны применять регистраторы о расчетных операциях.

Кстати, вы спрашивали меня о налоговой реформе в Грузии. Думаете, легко было ввести те же кассовые аппараты? В стране проходили бунты! Но Служба доходов объявила лотерею на чек. Первая премия составляла $30 000, были и другие ценные призы. И это сработало! Люди, желая участвовать в лотерее, отоваривались у торговцев с кассовыми аппаратами.

ДС У нас тоже пытались их вводить.

Г.К. В Украине пошли другим путем: с применением "масок-шоу" и автоматов. И где кассовые аппараты? Их нет... А они должны быть повсеместно. Еще пример. В Украине создали патрульную службу. Но у патрульного должен быть терминал и кассовый аппарат, как в Грузии. Когда меня остановил грузинский полицейский за непристегнутый ремень, то оформил мой штраф за три минуты. С помощью кассового аппарата выдал чек, в котором указаны сроки оплаты и штрафные санкции в случае неуплаты или просрочки. Когда меня оштрафовала киевская патрульная служба за неправильную парковку, пришлось ждать 45 минут оформления всех процедур...

ДС У вас есть представление об идеальной налоговой системе?

Г.К. Ничего идеального не существует, так как жизнь идет вперед. Если кто-то думает, что можно провести реформу в течение года, а потом почивать на лаврах, - это не так. Реформа - это постоянное движение. И пока шло внедрение реформы, жизнь не стояла на месте. Соответственно, она стала устаревать. Приближенной к идеалу я бы назвал налоговую систему Сингапура. Но не надо мои слова интерпретировать однозначно и переносить сингапурскую специфику в украинские реалии. Точно так же, как нельзя утверждать, что налоговая система Польши (где сейчас высокие налоги) подойдет Украине. Ибо сегодняшняя Украина - это Польша 25 лет назад, в период глубочайшего кризиса.

Григол Катамадзе, глава Ассоциации налогоплательщиков Украины, экс-посол Грузии в Украине

Родился 12.08.1961 г. в Кутаиси (Грузия).

Образование: 1985 г. - окончил факультет международного права и международных отношений Киевского госуниверситета им. Т.Шевченко, кандидат юридических наук.

Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Карьера: 1985-1993 гг. - занимал ряд должностей в МВД Грузии; 1993-1994 гг. - замдиректора департамента внешнеэкономических связей МИД Грузии; 1995-1998 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посланник в Посольстве Грузии в Украине; 1998-2000 гг. - замминистра обороны Грузии по вопросам военной политики и международного военного сотрудничества; 2000-2007 гг. - Посол Грузии в Украине, (2001-2005 гг. - по совместительству Посол Грузии в Молдове и Румынии); 2007-2008 гг. - замминистра иностранных дел Грузии; февраль 2008 г. - директор по развитию международного бизнеса Банка Грузии, член наблюдательного совета БГ Банка, советник главы правления БГ Банка по вопросам частного банковского обслуживания; январь 2009 - январь 2013 гг. - Посол Грузии в Украине; сентябрь 2013 - январь 2014 гг. - советник по международным вопросам Восточно-европейской топливно-энергетической компании; август 2014 - апрель 2015 гг. - основатель и президент компании TNK Global Group (Грузия); с 29.05.2015 г. - глава АНПУ.

Семейное положение: женат, 2 детей и 4 внуков.

Увлечения: автомобили, театр и кино, любит строить.

