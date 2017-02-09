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Топливно-энергетический комплекс
Базовая инфляция в январе ускорилась до 0,4%
23:29 08.02.2017 |
Базовая инфляция в Украине в январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем – декабрем 2016 года – ускорилась до 0,4% после нулевого показателя в декабре к ноябрю.
Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении – январь 2017 к январю 2016 года - базовая инфляция составила 6,2%.
Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
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