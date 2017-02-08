Порядок распределения дотаций в размере 4 млрд грн для сельхозтоваропроизводителей на 2017 год утвержден на заседании Кабинета министров в среду.

"Я бы хотел, чтобы каждая гривня попала туда, где она имеет свое назначение, конкретному производителю, без любого влияния кого-либо в этой стране", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

По его словам, Кабмин совместно с аграрным комитетом Верховной Рады и аграрными ассоциациями проводил длительные обсуждения порядка распределения средств.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый отметил, что объем дотаций не будет превышать объем средств уплаченного налога на добавленную стоимость агропроизводителями (дотация выплачивается товаропроизводителям ежемесячно пропорционально уплаченной суммы налога на добавленную стоимость).

И.о. главы аграрного комитета Александр Бакуменко попросил учесть его замечания относительно порядка распределения дотаций.

"ГФС должна разработать три важнейших документа, чтобы заработал этот порядок. Первый - это форма заявления о включении в реестр получателей дотаций, второй - порядок ведения реестра получателей дотаций, третий - дополнение к декларации об уплате НДС", - сказал он в ходе заседания правительства.

Он также заявил, что в порядке должно быть прописано ограничение относительно 50% выплат в пределах этой суммы на дотирование птицеводства.

"Первое, что мы просили - это равномерное распределение по месяцам ассигнований, второе мы договаривались ограничить до 50% выплату от всей бюджетной дотации птицеводству. Этого хватит вполне, и я думаю, что это должно быть отражено в этих порядках", - отметил он.

В.Гройсман поручил доработать технические правки по порядку распределения дотаций до конца текущей недели.

Премьер уточнил, что аналогичная работа будет проведена по утверждению порядка на поддержку сельхозмашиностроения. Он выразил надежду, что порядок распределения средств по этой программе будет утвержден на следующем заседании правительства.

Дотации в размере 4 млрд грн направят на поддержку животноводства, садоводства и виноградарства, овощеводства, птицеводства.

