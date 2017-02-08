Финансовые новости
- |
- 08.02.17
- |
- 21:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Кабмин утвердил порядок распределения дотаций сельхозпроизводителям в размере 4 млрд грн
17:48 08.02.2017 |
Порядок распределения дотаций в размере 4 млрд грн для сельхозтоваропроизводителей на 2017 год утвержден на заседании Кабинета министров в среду.
"Я бы хотел, чтобы каждая гривня попала туда, где она имеет свое назначение, конкретному производителю, без любого влияния кого-либо в этой стране", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.
По его словам, Кабмин совместно с аграрным комитетом Верховной Рады и аграрными ассоциациями проводил длительные обсуждения порядка распределения средств.
Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый отметил, что объем дотаций не будет превышать объем средств уплаченного налога на добавленную стоимость агропроизводителями (дотация выплачивается товаропроизводителям ежемесячно пропорционально уплаченной суммы налога на добавленную стоимость).
И.о. главы аграрного комитета Александр Бакуменко попросил учесть его замечания относительно порядка распределения дотаций.
"ГФС должна разработать три важнейших документа, чтобы заработал этот порядок. Первый - это форма заявления о включении в реестр получателей дотаций, второй - порядок ведения реестра получателей дотаций, третий - дополнение к декларации об уплате НДС", - сказал он в ходе заседания правительства.
Он также заявил, что в порядке должно быть прописано ограничение относительно 50% выплат в пределах этой суммы на дотирование птицеводства.
"Первое, что мы просили - это равномерное распределение по месяцам ассигнований, второе мы договаривались ограничить до 50% выплату от всей бюджетной дотации птицеводству. Этого хватит вполне, и я думаю, что это должно быть отражено в этих порядках", - отметил он.
В.Гройсман поручил доработать технические правки по порядку распределения дотаций до конца текущей недели.
Премьер уточнил, что аналогичная работа будет проведена по утверждению порядка на поддержку сельхозмашиностроения. Он выразил надежду, что порядок распределения средств по этой программе будет утвержден на следующем заседании правительства.
Дотации в размере 4 млрд грн направят на поддержку животноводства, садоводства и виноградарства, овощеводства, птицеводства.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Берлин анонсировал переговоры по Украине в "нормандском формате"
ТОП-НОВОСТИ
|Нежелезобетонный "Оппоблок". Кто решил подергать Ахметова за провода "Укртелекома"
|Как ОРДЛО под Авдеевкой может обрушить свою экономику
|НБУ смягчил требование по покупке банками инвалюты на межбанке с 0,1% от размера регулятивного капитала до 0,5%
"Это предоставит банкам более широкие возможности для управления своей валютной позицией, а рынку в целом - возможности более активной торговли и самостоятельного поиска курса равновесия. Это достаточно взвешенный шаг, который не будет иметь негативных последствий для валютного рынка", - считают в Нацбанке.
|Каким будет рост цен в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дорожает 8 февраля на фоне геополитической неопределенности в США и Европе
|Цены на нефть перешли к росту, Brent торгуется у $55,4 за баррель
|Кабмин утвердил порядок распределения дотаций сельхозпроизводителям в размере 4 млрд грн
|Кабмин исключил Государственную зерновую корпорацию из списка приватизации на 2017 год
|Каким будет рост цен в Украине
|8 февраля стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей АЗС
Сжиженный газ подешевел на 10-20 коп./л в Херсонской, Николаевской, Закарпатской и Житомирской областях на АЗС сети группы «Приват». Его средняя по стране стоимость снизилась к 11,70-11,71 грн/л. Минимальное предложение - на АЗС «Укрнафты» в Житомирской области - 11 грн/л.
|Кабмин продлил программу "теплых кредитов" на 2017
Это интересно
|Lenovo представила Yoga A12 — бюджетную Android-версию ноутбука Yoga Book
|WPG представила графеновый портативный аккумулятор емкостью 5000 мА•ч, который заряжается за 10 минут
Портативный аккумулятор, который доступен по цене от 26 долларов, имеет емкость 5000 мА•ч, для его полной зарядки требуется всего 10 минут. Также предусмотрена версия емкостью 10000 мА•ч. Обе модели поддерживают технологию быстрой зарядки током до 5 А с напряжением 12 В.
|В Audi задумались над выпуском гиперкара
Компания Audi рассматривает возможность выпуска гиперкара, который мог бы составить конкуренцию готовящемуся Mercedes-AMG Project One. Как рассказал в интервью Car Advice глава подразделения Sport Стефан Винкельманн, с помощью такой модели можно было бы «протестировать значимость бренда».
|Google закрывает сервис платежей с помощью голоса
|Глава Volkswagen объявил о конце эры даунсайзинга
|У Jaguar Land Rover украли двигателей на 3,5 миллиона евро
|Технология "жидкостных линз" позволит создать универсальные очки