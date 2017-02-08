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Кабмин исключил Государственную зерновую корпорацию из списка приватизации на 2017 год
16:45 08.02.2017 |
Кабинет министров Украины исключил Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины (ГПЗКУ) из списка объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
"Государственная продовольственно-зерновая корпорация исключена из Перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах. Это решение позволит повысить эффективность компании и продолжить эффективное сотрудничество с китайскими партнерами", - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового.
Согласно сообщению, отсрочка приватизации предприятия обусловлена желанием правительства восстановить сотрудничество ГПЗКУ с китайской корпорацией ССЕС, приостановленное после решения о передаче украинской госкорпорации в частную собственность.
Ранее председатель правления ГПЗКУ Александр Григорович отмечал, что исключение ГПЗКУ из списка приватизации позволит предприятию в ближайшие два года реализовать запланированные инфраструктурные проекты, которые были согласованы с китайской стороной, и увеличить стоимость компании. Также, по мнению главы предприятия, такой шаг создаст благоприятные условия для продажи госкорпорации на открытом конкурсе.
Как сообщал УНИАН, до принятия соответствующего решения, в списке приватизации на 2017 год находились 33 украинских предприятия, в том числе "Аграрный фонд", "Артемсоль", "Укрспирт" и ГПЗКУ.
В 2012 году ГПЗКУ привлекла кредит от Экспортно-импортного банка Китая на сумму 3 миллиарда долларов, из которых использовано только 500 миллионов долларов, 1 миллиард долларов находится на депозитном счете в "Укрэксимбанке". Еще 1,5 миллиарда долларов хранятся в китайском банке. За резервирование этих средств корпорация уплатила 200 тысяч долларов. Одной из причин убыточности в компании называют необходимость по договору с китайцами обслуживать этот валютный кредит, использовать средства которого ГПЗКУ не намерена.
ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 миллиона тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 миллионов тонн зерновых грузов в год.
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"Это предоставит банкам более широкие возможности для управления своей валютной позицией, а рынку в целом - возможности более активной торговли и самостоятельного поиска курса равновесия. Это достаточно взвешенный шаг, который не будет иметь негативных последствий для валютного рынка", - считают в Нацбанке.
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