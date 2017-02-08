Кабинет Министров продлил государственную программу компенсации тела кредита на программы энергоэффективности ("теплые кредиты") на 2017 год, а также усовершенствовал ее процедуру, предусмотрев общий объем финансирования в сумме более 400 млн гривен.

Об этом заявил на заседании Кабмина вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, передают Українські Новини.

"Мы не только продлили программу на 2017 год, но и усовершенствовали процедуру предоставления кредитов, усилили контроль за внедрением энергоэффективных мероприятий и использованием средств, предусмотрели систему мониторинга эффективности выполнения программы", - сказал министр.

Программа "теплых кредитов" реализуется в контексте создания Фонда энергоэффективности и дает финансовый инструмент для поддержки энергоэффективных мероприятий.

Как сообщали Українські Новини, в госбюджете на 2017 год предусмотрено 400 млн гривен на реализацию программы.

Также Кабмин намерен рассмотреть возможность привлечения дополнительных 350 млн гривен на реализацию программы по энергоэффективности в 2017 году.