Цены в промышленности Украины в январе 2017 года снизились на 0,3% после роста на 3,2% в декабре и 2,2% в ноябре, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Согласно ее данным, основной причиной стало удешевление за прошедший месяц электроэнергии на 13,8%.

В то же время ведомство напомнило, что в январе прошлого года падение цен было более значительным - 2%, в результате чего в годовом измерении по итогам января этого года рост цен производителей ускорился до 36,8% с 35,7% за минувший год.

В добывающей промышленности и разработке карьеров в январе продукция подорожала на 8,8%, в частности, в добыче сырой нефти - на 28,7%, железных руд - на 11,4%, каменного угля - на 7,7% , камня, песка и глины - на 4,2%.

Цены на продукцию перерабатывающей промышленности повысились на 2,7%, в т.ч. в производстве химических веществ и химической продукции - на 5,5%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 5,0%, кокса и продуктов нефтепереработки - на 4,6%, металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 3,8%, компьютеров, электронной и оптической продукции - на 2,8%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, а также электрооборудования - на 2,0%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий произошло подорожание продукции на 1,3%. При этом в производстве молочных продуктов рост цен составил 3,5%, напитков - 2,7%, масла и животных жиров - 2,5%, продуктов мукомольно-крупяной промышленности - 1,7%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - 1,5%. В то же время в производстве табака зафиксировано снижение цен на 3,7%, сахара - на 0,6%.

В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены снизились на 12,6% за счет удешевления электроэнергии на 13,8%. В то же время цены на теплоэнергию выросли на 1,0%.

Как сообщалось, рост цен производителей в 2016 году ускорился до 35,7% с 25,4% по итогам 2015 года и 31,7% - по итогам 2014 года.

Инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году. В январе 2017 года потребительские цены выросли на 1,1%.



Изменение цен производителей промышленной продукции в январе 2017 года, %

январь 2017г. к декабрю 2016г. январь 2017 г. к январю 2016 г. Промышленность всего -0,3 36,8 Добывающая промышленность и разработка карьеров 8,8 109,1 Добыча каменного угля 7,7 43,5 Добыча сырой нефти и природного газа 8,8 123,8 Добыча металлических руд 10,1 135,2 Перерабатывающая промышленность 2,7 25,6 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 1,3 16,4 производство мяса и мясных продуктов 0,3 12,3 производство молочных продуктов 3,5 27,5 производство хлеба и хлебобулочных изделий 1,5 8,4 производство сахара -0,6 1,2 производство напитков 2,7 17,0 Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов 0,7 5,1 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 2,0 7,8 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 4,6 79,9 Производство химических веществ и химической продукции 5,5 4,5 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 2,0 8,3 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 1,4 10,6 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 3,8 49,9 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 2,8 8,8 Производство электронного оборудования 2,0 8,8 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 1,7 9,1 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 3,1 9,1 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха -12,6 37,1

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат