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Топливно-энергетический комплекс
Производители Украины в январе снизили цены на 0,3% – Госстат
12:43 08.02.2017 |
Цены в промышленности Украины в январе 2017 года снизились на 0,3% после роста на 3,2% в декабре и 2,2% в ноябре, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.
Согласно ее данным, основной причиной стало удешевление за прошедший месяц электроэнергии на 13,8%.
В то же время ведомство напомнило, что в январе прошлого года падение цен было более значительным - 2%, в результате чего в годовом измерении по итогам января этого года рост цен производителей ускорился до 36,8% с 35,7% за минувший год.
В добывающей промышленности и разработке карьеров в январе продукция подорожала на 8,8%, в частности, в добыче сырой нефти - на 28,7%, железных руд - на 11,4%, каменного угля - на 7,7% , камня, песка и глины - на 4,2%.
Цены на продукцию перерабатывающей промышленности повысились на 2,7%, в т.ч. в производстве химических веществ и химической продукции - на 5,5%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 5,0%, кокса и продуктов нефтепереработки - на 4,6%, металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 3,8%, компьютеров, электронной и оптической продукции - на 2,8%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, а также электрооборудования - на 2,0%.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий произошло подорожание продукции на 1,3%. При этом в производстве молочных продуктов рост цен составил 3,5%, напитков - 2,7%, масла и животных жиров - 2,5%, продуктов мукомольно-крупяной промышленности - 1,7%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - 1,5%. В то же время в производстве табака зафиксировано снижение цен на 3,7%, сахара - на 0,6%.
В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены снизились на 12,6% за счет удешевления электроэнергии на 13,8%. В то же время цены на теплоэнергию выросли на 1,0%.
Как сообщалось, рост цен производителей в 2016 году ускорился до 35,7% с 25,4% по итогам 2015 года и 31,7% - по итогам 2014 года.
Инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году. В январе 2017 года потребительские цены выросли на 1,1%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в январе 2017 года, %
|январь 2017г. к декабрю 2016г.
|январь 2017 г. к январю 2016 г.
|Промышленность всего
|-0,3
|36,8
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|8,8
|109,1
|Добыча каменного угля
|7,7
|43,5
|Добыча сырой нефти и природного газа
|8,8
|123,8
|Добыча металлических руд
|10,1
|135,2
|Перерабатывающая промышленность
|2,7
|25,6
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|1,3
|16,4
|производство мяса и мясных продуктов
|0,3
|12,3
|производство молочных продуктов
|3,5
|27,5
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|1,5
|8,4
|производство сахара
|-0,6
|1,2
|производство напитков
|2,7
|17,0
|Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов
|0,7
|5,1
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|2,0
|7,8
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|4,6
|79,9
|Производство химических веществ и химической продукции
|5,5
|4,5
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|2,0
|8,3
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|1,4
|10,6
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|3,8
|49,9
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|2,8
|8,8
|Производство электронного оборудования
|2,0
|8,8
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|1,7
|9,1
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|3,1
|9,1
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|-12,6
|37,1
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат
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