Государственная служба статистики констатирует, что по состоянию на 1 января сумма задолженности по выплате заработной платы составила 1,8 млрд гривен.

Об этом в ходе заседания правительства сообщил председатель службы Игорь Вернер, передают Українські Новини.

"Сумма задолженности по выплате зарплаты на 1 января 2017 года составила 1,8 млрд гривен, что на 4,8% меньше, чем на 1 января 2016 года", - сказал он.

Вернер добавил, что основная часть задолженности приходится на промышленность.

Кроме того, он подчеркнул, что реальная средняя зарплата в прошлом году выросла на 9%.

Как сообщали Українські Новини, ранее Госстат предварительно оценил рост ВВП в 4-м квартале 2016 года в 4,5-4,8%.