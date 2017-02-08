На протяжении 2016 года инвесторы вложили в приватизированные объекты 16,73 млрд гривен, 2,08 млрд долларов и 72 млн евро, что в пересчете на национальную валюту составляет 33,5 млрд гривен гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Согласно сообщению, за год инвестиции увеличились на 5,7 млрд гривен. На конец 2015 года общая сумма инвестиций составляла 27,83 млрд гривен.

При этом объем внесенных инвестиций превышает запланированный договорам купли-продажи на 50,4%, поскольку поступления инвестиций составило 16,7 млрд гривен, против 11,1 млрд гривен, предусмотренных договорами купли-продажи.

Также на 170 млн долларов и почти 53 млн евро превысили, запланированные договорами, показатели инвестирования в валюте.

Напомним, чистый приток прямыхх иностранных инвестиций в Украину в 2016 году составил 3,4 млрд долларов.