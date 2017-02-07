Украина и Швейцария согласовали действия по возврату из швейцарских банков средств, незаконно выведенных бывшими государственными чиновниками.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Петра Порошенко, передают Українські Новини.

Согласно ему, во вторник, 7 февраля, Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Швейцарии Дорис Лойтхард, во время которого лидеры стран согласовали дальнейшие действия.

"Во время разговора также были согласованы дальнейшие шаги по ускорению возврата Украине средств, которые были незаконно выведены бывшими высокопоставленными государственными чиновниками и сейчас хранятся в швейцарских банках", - сказано в нем.

Кроме того, Порошенко проинформировал Президента Швейцарии об обострении на Донбассе и обратил внимание на сложную гуманитарную ситуацию в связи с обстрелами боевиками Авдеевки.

Глава государства подчеркнул, что подобные действия должны получить надлежащую правовую оценку со стороны международного сообщества.

В свою очередь Лойтхард отметила, что Россия должна предпринять все возможные шаги для прекращения огня.

Как сообщали Українські Новини, 9 декабря 2016 года Швейцария продлила заморозку счетов бывшего Президента Виктора Януковича до февраля 2018 года.