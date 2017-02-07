Финансовые новости
- |
- 07.02.17
- |
- 21:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
В Кабмине ожидают значительного уменьшения дефицита ПФ в 2017г из-за повышения минимальной зарплаты - Розенко
15:58 07.02.2017 |
Кабинет министров Украины ожидает существенного уменьшения дефицита Пенсионного фонда в 2017 году из-за повышения минимальной заработной платы до 3,2 тыс. грн с января, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
Как сообщает во вторник пресс-служба вице-премьера со ссылкой на слова П.Розенко, на финансовое состояние бюджета Пенсионного фонда больше всего влияют: малые зарплаты украинцев, с которых уплачиваются взносы, и теневая занятость заселения, с которой не платятся взносы.
"Поэтому решение правительства об увеличении минимальной заработной платы до 3,2 тыс. грн в месяц является своевременным и очень нужным. Это должно дать весомый дополнительный ресурс бюджету Пенсионного фонда. И поэтому уже в этом году впервые за последние лет 15 мы ожидаем значительное уменьшение его дефицита", - отметил П.Розенко.
В то же время он отметил, что согласно законодательству, пенсия каждого украинца должна состоять из трех частей: 60% - солидарная, 30% - накопительная и 10% - негосударственное пенсионное страхование.
"Проблема низких пенсий заключается в том, что фактически работает только солидарная система. И украинцы получают только 60% того, что могли бы, если бы уже сейчас качественно работали все три уровня", - подчеркнул П.Розенко.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем "гибриды" снова кошмарят Мариуполь
ТОП-НОВОСТИ
|В пригороде Киева проблемным может оказаться каждый пятый строящийся дом
Большинство застройщиков начинаю работы на объектах, как только получат участок, вне зависимости от того, насколько его статус соответствует строящемуся дому. Документы приводят в порядок уже в процесс строительства, рассчитывая уладить все проблемы к моменту ввода ЖК в эксплуатацию.
|Диамантбанк, Апекс-банк, Вектор Банк, "Гефест" и "Новый" являются проблемными, - источник
|Александр Данилюк: Финансовые схемы – наш национальный спорт
Министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью УНИАН рассказал о запуске финансовой полиции, прогнозах относительно спецконфискации и приватизации, настроениях международных партнеров относительно Украины и судебном процессе со страной-агрессором в Лондоне (укр.).
|Рада отказалась урегулировать добычу янтаря
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина и Швейцария согласовали действия по возврату из швейцарских банков незаконно выведенных экс-чиновниками средств
|Украинские предприятия в январе импортировали газ по средней цене $229,5/тыс. куб. м - МЭРТ
|Золото подорожало до максимума с ноября на спросе на безопасные активы
|Нефть дешевеет 7 февраля на укреплении доллара и опасениях роста добычи в США
|7 февраля 2017 отмечалась стабильность розничных цен на светлые нефтепродукты
|Налоговый комитет Рады инициировал восстановление налоговой милиции - Данилюк
|МВФ требует от Украины скорейшего принятия законопроекта о приватизации "Укрспирта", – Минагрополитики
"Законопроект о приватизации "Укрспирта" должен быть принят уже на этой сессии. Вопрос является насущным. Есть соответствующее требование от МВФ. Есть большая потребность способствовать детенизации рынка спирта, привлекать инвестиции в развитие и модернизацию предприятий спиртовой отрасли", - Тарас Кутовой.
Это интересно
|Технология "жидкостных линз" позволит создать универсальные очки
|Складная клавиатура Shanghai Donya имеет встроенный тачпад
|Новый универсал Opel Insignia стал легче, больше и просторнее
|Модель Skoda Octavia RS получила заводской чип-тюнинг
Как следует из названия, двигатель 2.0 TSI получил прибавку в 15 л.с., а крутящий момент увеличился на 20 Н•м (до 370 Н•м). Не REVO Technik, конечно, но и этого хватает, чтобы у лифтбека и универсала разгон до 100 км/ч сократился на одну десятую секунды - до 6,6 и 6,7 с соответственно.
|Причиной непопулярности экомобилей назвали дорогую страховку
|В Британии группу финансистов осудили за мошенничество
|Джонни Депп: транжира или банкрот?
Экс-менеджеры по бизнесу Джонни Деппа нашли оправдания в свой адрес в ответ на иск актера. Компания The Management Group, ранее управлявшая финансами американского актера, теперь обвиняет его в расточительстве и просит капитана Джека Воробья посмотреть правде в глаза: траты у него зашкаливают.