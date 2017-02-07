Кабинет министров Украины ожидает существенного уменьшения дефицита Пенсионного фонда в 2017 году из-за повышения минимальной заработной платы до 3,2 тыс. грн с января, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Как сообщает во вторник пресс-служба вице-премьера со ссылкой на слова П.Розенко, на финансовое состояние бюджета Пенсионного фонда больше всего влияют: малые зарплаты украинцев, с которых уплачиваются взносы, и теневая занятость заселения, с которой не платятся взносы.

"Поэтому решение правительства об увеличении минимальной заработной платы до 3,2 тыс. грн в месяц является своевременным и очень нужным. Это должно дать весомый дополнительный ресурс бюджету Пенсионного фонда. И поэтому уже в этом году впервые за последние лет 15 мы ожидаем значительное уменьшение его дефицита", - отметил П.Розенко.

В то же время он отметил, что согласно законодательству, пенсия каждого украинца должна состоять из трех частей: 60% - солидарная, 30% - накопительная и 10% - негосударственное пенсионное страхование.

"Проблема низких пенсий заключается в том, что фактически работает только солидарная система. И украинцы получают только 60% того, что могли бы, если бы уже сейчас качественно работали все три уровня", - подчеркнул П.Розенко.

