Финансовые новости
- |
- 07.02.17
- |
- 14:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Украина и США подписали соглашение о FATCA
13:45 07.02.2017 |
Украина и США подписали соглашение о выполнении налоговых требований к иностранным счетам.
Соответствующее соглашение было подписано министром финансов Александром Данилюком и послом США в Украине Мари Йованович, передают Українські Новини.
Соглашение между правительствами Украины и США предусматривает улучшение выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетов" (FATCA).
"Это соглашение является важным элементом в широком спектре нашего сотрудничества с США, оно позволяет уменьшить возможности для финансовых махинаций, содействовать обмену информацией и опытом между Украиной и США, а также усилить наше партнерство с Соединенными Штатами", - сказал Данилюк в ходе подписания соглашения.
Йованович, в свою очередь, выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с Украиной в имплеменатции данного соглашения.
Так, финансовые учреждения государств-партнеров будут освобождаться от принудительного удержания налога с платежей от других налоговых агентов, от выполнения требования удержания налога с транзитных платежей в адрес других финансовых учреждений внутри государства-партнера или другого государства-партнера.
Кроме того, также они будут освобождены от выполнения требования закрывать счет, владелец которого не выполняет требования FATCA, и от принудительного удержания налога в размере 30% с платежей в адрес таких владельцев счетов.
Сбор информации для налогового органа США будет осуществляться централизованно государственным органом с соблюдением требований украинского законодательства и передаваться в налоговый орган США.
Законом FATCA предусмотрено предоставление иностранными финансовыми учреждениями налоговой службе США (далее - IRS) информации о владельцах счетов (прежде всего по счетам, остаток на которых более 250 000 долларов для юрлица и 50 000 долларов для физлица) в отношении всех субъектов налогообложения в США и юрлиц, в том числе зарегистрированных в Украине, владельцами существенного участия которых являются субъекты налогообложения в США.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2016 года Кабинет Министров уполномочил министра финансов Александра Данилюка подписать соглашение с правительством США о выполнении налоговых требований к иностранным счетам.
1 июля 2014 года в силу вступил закон США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FАТСА).
Данный закон содержит требования к иностранным финансовым организациям, а именно: заключение специального соглашения с налоговой службой США (IRS); осуществление контроля за наличием счетов, открываемых налогоплательщиками США в украинских финансовых организациях и информирование о них налоговой службы США.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Александр Данилюк: Финансовые схемы – наш национальный спорт
Министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью УНИАН рассказал о запуске финансовой полиции, прогнозах относительно спецконфискации и приватизации, настроениях международных партнеров относительно Украины и судебном процессе со страной-агрессором в Лондоне (укр.).
ТОП-НОВОСТИ
|Рада отказалась урегулировать добычу янтаря
|Кабмин понизил соцнормативы тепло-, газо- и электроснабжения с 1 мая
Согласно постановлению №51 от 6 февраля, правительство уменьшило социальные нормы потребления газа с 5,5 до 5 куб. м на 1 кв. м отопительной площади. Также Кабмин понизил нормативы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения).
|Блокада Донбасса. Что успели перекрыть Семенченко и компания
|Из-за национализации Приватбанка, НБУ изменил принцип разделения банков по группам
"Из-за национализации Приватбанка мы изменили подход к разделению банков. Если у нас раньше было 4 группы: государственные, с инкапиталом и частные делили на 2 группы по активам, то теперь у нас будут государственные, частные иностранные и отдельно Приватбанк", - Виталий Ваврищук.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Акционеры ОПЗ согласовали возможность передачи предприятия в аренду
Согласно сообщению ФГИ, акционеры также согласовали реструктуризацию долга предприятия перед НАК "Нафтогаз Украины" за поставленный газ, начиная с 1 апреля 2017 года, равными частями сроком на два года без начисления процентов, согласно распоряжению Кабмина №1018-р от 28 декабря 2016 года.
|Александр Данилюк: Финансовые схемы – наш национальный спорт
Министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью УНИАН рассказал о запуске финансовой полиции, прогнозах относительно спецконфискации и приватизации, настроениях международных партнеров относительно Украины и судебном процессе со страной-агрессором в Лондоне (укр.).
|Рада отказалась урегулировать добычу янтаря
|7 февраля стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей
|Кабмин понизил соцнормативы тепло-, газо- и электроснабжения с 1 мая
Согласно постановлению №51 от 6 февраля, правительство уменьшило социальные нормы потребления газа с 5,5 до 5 куб. м на 1 кв. м отопительной площади. Также Кабмин понизил нормативы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения).
|Украина и США подписали соглашение о FATCA
|Насалик допускает веерные отключения электроэнергии в конце марта в случае блокирования угля из АТО
Это интересно
|Модель Skoda Octavia RS получила заводской чип-тюнинг
Как следует из названия, двигатель 2.0 TSI получил прибавку в 15 л.с., а крутящий момент увеличился на 20 Н•м (до 370 Н•м). Не REVO Technik, конечно, но и этого хватает, чтобы у лифтбека и универсала разгон до 100 км/ч сократился на одну десятую секунды - до 6,6 и 6,7 с соответственно.
|Причиной непопулярности экомобилей назвали дорогую страховку
|В Британии группу финансистов осудили за мошенничество
|Джонни Депп: транжира или банкрот?
Экс-менеджеры по бизнесу Джонни Деппа нашли оправдания в свой адрес в ответ на иск актера. Компания The Management Group, ранее управлявшая финансами американского актера, теперь обвиняет его в расточительстве и просит капитана Джека Воробья посмотреть правде в глаза: траты у него зашкаливают.
|Tesla Model S и BMW i3 не смогли получить высший балл за краш-тест
|Компания Tesla переименовалась
Теперь, как пишет CNBC на своей странице в Twitter, фирма именуется Tesla Inc., а не Tesla Motors. В связи с чем компания Tesla приняла решение внести изменение в название, неизвестно. Издание The Verge предполагает, что это связано с расширением сферы деятельности производителя электромобилей.
|Смартфон Honor 6X оказался не таким прочным, как хотелось бы