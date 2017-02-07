Министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал "вмешательством во внутренние дела Украины" критику постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) в Украине Нила Уокера относительно невыплат пенсий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

"Я очень рад, что господин Уокер теперь у нас, оказывается, выполняет и судебную функцию в Украине, и такого наглого вмешательства во внутренние дела Украины я еще не видел. Его мало волнует вопрос о том, например, что у нас убивают наших военнослужащих, о том, что идет война, о том, что иностранные военные находятся на нашей территории, - его это не волнует, его волнует одно - чтобы Украина платила пенсии людям, которые находятся на неподконтрольной территории", - сказал министр в интервью "Радио Свобода" в понедельник, комментируя заявление Н.Уокера о том, что невыплата пенсий и других социальных выплат жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса может нарушать законы Украины и международные нормы.

По словам А.Ревы, Н.Уокера также не волнует то, как Украина будет обеспечивать данные выплаты.

Ранее министр социальной политики раскритиковал спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика за переговоры с украинскими властями по вопросу возобновления социальных выплат на неподконтрольные территории Донбасса во время обстрелов боевиками г.Авдеевка Донецкой области.

