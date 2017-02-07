Государственная казначейская служба возместила все суммы по налогу на добавленную стоимость за январь.

Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник сообщил замминистра финансов Юрий Буца, передают Українські Новини.

"1 и 2 февраля Госказначейство полностью возместило НДС за январь. Все средства были возмещены, дело только в сроках", - сказал он.

31 января Государственная фискальная служба предоставила Госказначейству информацию о возмещении НДС на 6,828 млрд гривен.

1 февраля Госказначейство сообщило, что объем возмещения НДС за январь составил только 28 млн гривен.

Позже служба сообщила, что с 1 февраля вступило в силу постановление Кабинета Министров от 25 января №26.

Данным постановлением утвержден порядок ведения реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения НДС, согласно которому до 1 апреля продлен срок бюджетного возмещения в порядке, который действовал до 1 января.

По состоянию на 9:00 2 февраля органами казначейства возмещено 2,187 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, объем возмещения НДС в декабре вырос в 2,6 раза до 15,9 млрд гривен.