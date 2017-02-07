Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в декабре 2016 года увеличились на 1,2% по сравнению с ноябрем, при этом рост цен в ноябре-2016 к октябрю-2016 составлял 0,9%.

Как сообщила Государственная служба статистики, данные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

По данным Госстата, рост цен на СМР в декабре-2016 к декабрю-2015 составил 9,9%, при этом в ноябре-2016 к ноябрю-2015 увеличение цен наблюдалось на уровне 8,8%.

Согласно сообщению, в целом рост цен на СМР в 2016 году к 2015 году составил 9,2% и зафиксирован во всех сферах строительства, при этом наибольший - в строительстве трубопроводов, коммуникаций и линий электропередачи (14,8%), наименьший - в строительстве других инженерных сооружений (6,0%).

Рост цен на СМР в строительстве жилых зданий в 2016 году к 2015 году составил 10,3%, нежилых зданий - 8,0%.

Как отмечает Госстат, рост цен на СМР в декабре 2016 года к ноябрю зафиксирован во всех сферах строительства. Наибольшее увеличение цен наблюдалось в строительстве транспортных сооружений (1,7%), трубопроводов, коммуникаций и линий электропередачи (1,5%), наименьшее - в строительстве других инженерных сооружений (0,7%).

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, цены на СМР в Украине в 2015 году выросли на 27,1% по сравнению с 2014 годом, при этом рост в 2014 году к 2013 году составлял 9,5%, а в 2013 году к 2012 году - 5,6%, в 2012 году к 2011 году - 12,6%.

