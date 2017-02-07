Украина планирует выйти на рынки внешних заимствований в 2017 году с небольшой суммой.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.

"Мы планируем в этом году выйти на рынки внешних заимствований. Это не будет большая сумма. Скорее всего, это будет сигнал, что мы присутствуем на рынке", - сказал он.

Данилюк заявил, что в этом году нет необходимости в больших размещениях, так как ресурсы, предоставляемые МВФ и Всемирным банком, являются более дешевыми.

"Через 2 года программа МВФ завершается, и мы должны иметь к тому моменту весь инструментарий, чтобы привлекать внешнее финансирование на выгодных условиях. Сейчас у нас улучшаются рейтинги, экономическая ситуация и финансовая система стает более стабильной", - отметил министр.

Как сообщали Українські Новини, 25 января один из крупнейших операторов на масличном рынке холдинг "Кернел Групп" (Kernel Holding) разместил облигации на сумму 500 млн долларов со ставкой 8,75% и сроком обращения до 31 января 2022 года.

В свою очередь Национальный банк заявляет о планах ряда аграрных компаний выйти на рынки внешних заимствований в 2017 году.