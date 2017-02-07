Министерство финансов заявляет об отсутствии требования Международного валютного фонда о повышении пенсионного возраста в обновленном меморандуме сотрудничества.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"У нас нет требований в меморандуме, никаких требований о повышении пенсионного возраста", - сказал он.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил о снятии вопроса о повышении пенсионного возраста с переговоров с Международным валютным фондом по подготовке новой редакции Меморандума о сотрудничестве по программе EFF.

После этого министр социальной политики Андрей Рева заявил, что считает требование МВФ о повышении пенсионного возраста в Украине политическим.

Как сообщали Українські Новини, Украина ожидает очередной транш кредита МВФ в феврале.

Размер транша должен составить 1 млрд долларов.